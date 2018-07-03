«Ему припомнили всё – и дочерей, которые сотрудничали с немцами»: почему художнику Волкову не простили успеха

Тонкий ценитель оперы, фигурного катания и грузинского вина, настоящий интеллигент – это всё про него. Персона Валентина Волкова ещё при жизни у одних вызывает восхищение, у других – зависть.

Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь: Ему припомнили всё: и его дочерей от второго брака, которые сотрудничали с немцами – работали в качестве переводчиц.

И то, что он жил в оккупированном Минске. Всё это лежало клеймом на Волкове. И, конечно, автомобиль, на котором он мог спокойно перемещаться по городу, который лежал в руинах, личный шофёр. Он был «барин» от искусства.

Советский такой «барин» от искусства.

И, конечно, этого ему не прощали. То есть, как бы, нехотя признали эту картину шедевром.

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале