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«Это глыба». Биографическую ленту снимут о Владимире Мулявине

03 июля 2020 14:16
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Белорусский государственный ансамбль «Песняры».

«Это глыба». Биографическую ленту снимут о Владимире Мулявине-1

Александр Жих, солист Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:
Всю Беларусь – с Днем Независимости! Пусть у нас всегда светит яркое, красивое солнце. Давайте восхищаться друг другом!

«Это глыба». Биографическую ленту снимут о Владимире Мулявине-4

Кинематографисты задумали грандиозный проект – биографическую ленту о Владимире Мулявине. Это 8 серий, включая детство, начало творчества. Что думаете на этот счет?

«Это глыба». Биографическую ленту снимут о Владимире Мулявине-7

Александр Жих:
Мне кажется, Владимир Мулявин – это глыба. О нём можно снимать не 8 серий, а гораздо больше. Очень сложно выбрать моменты, которые должны пойти, но в то же время есть еще моменты, которые хотелось бы, чтобы были в сценарии. Если бы серий 120, то точно уложились бы.

# Белорусские исполнители # Культура # «Песняры» # Владимир Мулявин # Александр Жих # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв

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