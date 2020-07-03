«Это глыба». Биографическую ленту снимут о Владимире Мулявине

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Белорусский государственный ансамбль «Песняры».
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Белорусский государственный ансамбль «Песняры».
Александр Жих, солист Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:
Всю Беларусь – с Днем Независимости! Пусть у нас всегда светит яркое, красивое солнце. Давайте восхищаться друг другом!
Кинематографисты задумали грандиозный проект – биографическую ленту о Владимире Мулявине. Это 8 серий, включая детство, начало творчества. Что думаете на этот счет?
Александр Жих:
Мне кажется, Владимир Мулявин – это глыба. О нём можно снимать не 8 серий, а гораздо больше. Очень сложно выбрать моменты, которые должны пойти, но в то же время есть еще моменты, которые хотелось бы, чтобы были в сценарии. Если бы серий 120, то точно уложились бы.