«Это глыба». Биографическую ленту снимут о Владимире Мулявине

Александр Жих:

Мне кажется, Владимир Мулявин – это глыба. О нём можно снимать не 8 серий, а гораздо больше. Очень сложно выбрать моменты, которые должны пойти, но в то же время есть еще моменты, которые хотелось бы, чтобы были в сценарии. Если бы серий 120, то точно уложились бы.