Где побывать и что посмотреть в Минске в День Независимости: программа 3 июля

Новости Беларуси. Парады, концерты, народные гулянья, салют – День Независимости Беларусь отметит с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 июля в Минске. Афиша праздничных мероприятий Эпицентром по традиции станет Минск. Начнутся торжества с военного парада на проспекте Машерова. Будет на что посмотреть и в районах города: организованы десятки развлекательных площадок. И, конечно же, кульминация – красочный салют. Праздничная программа в деталях в материале Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, СТВ:

По традиции главный праздник страны начнется с проспекта Машерова. У стелы «Минск – город-герой» пройдет торжественный парад. По обещаниям организаторов и режиссеров, нынешнее действо с горстью изюминок. Чеканить шаг будут 18 пеших расчетов, среди которых и белорусские барышни в погонах, и почетного караула Китая. «Сначала конфликтовали, потом перезнакомились»: как готовится к параду 3 июля единственная женская колонна

Накануне праздника в городе провели ночные репетиции. Что касается техники, в параде примут участие не только суперсовременные образцы вооружений, но и внушительные ретро-машины – всего 250 единиц. Затем – мастер-класс от умельцев высшего пилотажа. В небе откроют колонну вертолеты с флагштоками, а завершат – транспортные самолеты с дымовым шлейфом в цвет национального флага. За 7 минутами – сотни часов тренировок. Какой будет лётная программа парада?

Уже после пройдет премьера от роты почетного караула. «Белые перчатки» представят новые элементы, которые практически в режиме нон-стоп репетировали несколько месяцев. Финальная часть – театрализованное шествие «Мой родны кут». Главная тема масштабной постановки – малая родина. Впервые страна увидит настоящий парад населенных пунктов. Министр культуры и главный балетмейстер поделились секретами шоу ко Дню Независимости. Репортаж СТВ

Праздничная программа развернется и около Дворца спорта. Гости смогут наслаждаться не только концертной или спортивной частями под открытым небом, но и гастрономической. Здесь развернется фуд-корт размером с несколько гипермаркетов. Рядом вырастет и город мастеров: народные промыслы на ярмарке представят умельцы со всей Беларуси. Все можно будет попробовать и, конечно, купить.

Виктория Ходосок:

Будет на что посмотреть и в районах города. Так, в Лошицком парке накануне провели памятный велопробег. А вот праздничное утро около «Чижовка-Арены» начнется со спортивного блока. На старт выйдут лыжероллеры. Их маршрут от километра до пяти. Зрелищными станут и уличные автогонки. Здесь же впервые пройдет и выставка электромобилей. Гала-концерт у стелы «Минск – город-герой» 3 июля: кто будет выступать?

Тем, кто хочет увидеть все и везде, не придется брать деньги на такси. О том, чтобы отдыхающие смогли довольно поздно добраться домой, позаботились: в Минске продлят работу общественного транспорта – метро будет открыто с 05:00 до 01:30. Финал акции «Споём гимн вместе»: сколько будет длиться салют 3 июля?