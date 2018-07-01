За 7 минутами – сотни часов тренировок. Какой будет лётная программа парада?

Новости Беларуси. Беларусь в ожидании главного национального праздника – Дня Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И, конечно, его центрального мероприятия – парада. 260 единиц техники, авиация и более четырех тысяч солдат. Коллектив сложный. Сначала конфликтовали, потом перезнакомились: как готовилась к параду 3 июля единственная женская колонна

Из технических новинок, например, уникальный противотанковый ракетный комплекс «Шершень». Он способен поражать цели на расстоянии более 5 километров, наводка происходит по лазерному лучу. Впервые в 2018 году в параде примут участие женский батальон, военные китайской армии и белорусские кадеты.

Для многих-многих самая зрелищная часть парада – это авиаторы. В 2018 году участие в показательном выступлении примут более 40 единиц техники – как самолеты, так и вертолеты. За семью минутами полетов перед восхищенными зрителями сотни часов тренировок. А значит жизни не только на земле, но и в небе. Подробности летной программы парада.

Подготовка к самой эффектной части ежегодного военного парада – воздушной, годами отточенными движениями, сводом правил, обязательных к выполнению и лейтенантом, и генералом – от ежедневных тренировочных полетов отличается разве что в разы возросшей ответственностью и классом авиаторов. Расправить крылья в небе над Минском доверят лучшим из лучших.

Дмитрий Цалко, командир 116-й гвардейской штурмовой авиабазы:

Летчики, имеющие квалификацию военный летчик первого класса и имеющие общий налет от 30 до 40 часов за это полугодие. Внизу будут находиться тысячи людей, которые от нас будут ожидать что-то новое, красивое и необыкновенное.





«Что-то красивое» для зрителя – боевой порядок для пилота. Эффектные фигуры – пеленг, ромб и клин – специально к параду хоть и не разучивают, летчики ежедневно практикуют их применение на случай военных действий, но тренируются выполнять максимально слаженно и синхронно на малых высотах.



Алёна Сырова, СТВ:

Четверка ЯК-130 пролетит в небе над Минском. Задача вполне выполнимая, но только представьте, что в этот момент между бортами. Раз, два, три широких шага. И все это происходит на высоте в 200 метров со скоростью 500 км/ч.



Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси – начальник авиации:

С земли это кажется просто, но колонна идет и постоянно сжимается, потому идут первые вертолеты флагоносцы – они идут на скорости 60 км/ч. За ними идут вертолеты на скорости – 200, а за ними летят самолеты на скорости – 500, т.е. идет постоянное сползание. А с земли смотрится красиво на равных интервалах.





Майор Елисеенко в 2018 году над проспектом Победителей пролетит в шестой раз, а по его личному признанию, как в первый. И хоть самолет – штурмовик СУ-25 все тот же – процесс отлажен до секунд, волнения не меньше.





Андрей Елисеенко, заместитель командира авиационной эскадрильи на СУ-25:

Я нахожусь справа, правый ведомый. Есть предварительная подготовка, когда мы разбираем полет до всех мелочей. Не каждый день летаешь над столицей – это тяжело.





В парадном авиастрою истребители МиГ-29, штурмовики СУ-25, новейшие учебно-боевые ЯК-130 и проверенные временем Л-39. Бессменные винтокрылые МИ-24 и новобранцы этого весеннего призыва – МИ-8 МТВ.

Именно этот вертолет откроет воздушный парад и пронесет государственное знамя размером 3 на 6 метров 3 июля. Тот самый парадный флаг над городом пролетит дважды – во время генеральной репетиции и в день смотра. До – используют прошлогодний.



У авиаторов неделя на то, чтобы слетаться. Группы взмывают в небо с интервалом в 30 секунд. На случай непредвиденных обстоятельств, на земле в полной готовности – дублер каждого вида техники. Александр Карев:

На участке в 100 километров летчик не имеет права отклониться больше чем на 5-7 секунд в сторону. Попробуйте проехать по Кольцевой, зная точно дорогу, проехать с точностью в 5 секунд в заданное место. Не у всех это получится. А тут надо взлететь, пройти маршрут порядка 100 километров и прийти в заданные секунды. А российская составляющая вылетает из Курска и летит почти час и попадает точно по секундам.



Речь об истребителях СУ-34 и СУ-30СМ. Последние с высокой вероятностью уже в 2019 году пролетят над Минском с белорусским флагом на фюзеляже, пилотируемые белорусскими авиаторами.





Еще одни гости из России – вертолетная эскадрилья на КА-52 (их еще называют аллигаторами), тренироваться прилетели в Минск. Для капитана Матвеева это и вовсе парадный дебют и первый визит в Беларусь.

Антон Матвеев, старший летчик вертолетной эскадрильи КА-52 ВКС России:

В воздухе находятся профессионалы. В вашей стране эта задача выполняется не впервые, все схемы очень четко отработаны. Мало того, что у нас язык действительно общий, так и из-за того что это профессиональный вид деятельности, все очень четко доходчиво и профессионально объяснено. Когда ты находишься в строю, нет возможности даже отвести взгляд – это ведет к изменению дистанции.





Но все же у некоторых участников парада есть весомое преимущество.

Алена Сырова:

Пожалуй, самый роскошный вид в ИЛ-76 открывается из кабины штурмана. Путь туда ведет весьма и весьма тернистый. Но оно того стоит. Посмотрите. Этот самолет предназначен для десантирования личного состава, потому для более качественного прицеливания здесь сделан такой огромный иллюминатор. В мирное время штурман, который работает здесь, может наслаждаться прекрасными видами, особенно это актуально время подготовки парада ко Дню Независимости. Высота 200 метров. Рассмотреть можно будет каждую деталь.

ИЛ-76 в сопровождении пятерки учебных Л-39 с надписью «Белая Русь» на бортах символично завершит воздушный парад, разукрасив небо в цвета нашего флага. Для зрителей появление километрового знамени сродни магии, для авиаторов – дело техники.



Александр Бобрук, заместитель командира учебно-тренировочной авиационной эскадрильи:

Используется дизельное топливо –70% и 30% красителя. В процессе полета над городом используется примерно литров 30-40 за один проход. Здесь задействована система дымообразования, с помощью которой и появляется наш могучий белорусский флаг.