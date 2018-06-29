«Сначала конфликтовали, потом перезнакомились»: как готовится к параду 3 июля единственная женская колонна

Тренировки с утра до вечера, пять раз в неделю с перерывом на обед. Впервые в Минске на параде в честь Дня Независимости пройдут девушки-военнослужащие. Кастинг был строгий: красавиц отбирали не только по внешним данным, но и достижениям по службе. Ксения Киркевич, рядовой Cил Cпециальных Операций:

Первый день собрали с разных войск нас, абсолютно в разных званиях, с разных городов. Построили, по росту поставили и сказали шагом марш. Это было не очень удачно, но стараемся и надеемся, что покажем какой-то результат.

Ксения Киркевич из семьи военных. Девушка признается, когда узнала, что формируется женская коробка, была в первых рядах желающих: ведь это шанс показать себя и стать гордостью для близких. Быть наравне с мужчинами красавицам поначалу было непросто.

Ксения Киркевич:

Мы сначала думали, что не воспримут: будут смеяться, не будут относиться серьезно, но хорошо ребята приняли. Даже поддерживают, очень приятно. Готовятся к параду девушки уже месяц. Поначалу получалось не все, хотя со строевым шагом участницы шествия были знакомы еще до репетиций.

Инна Полякова, начальник пункта управления стационарного узла связи командования ВВС и войск ПВО Вооружённых Сил Беларуси:

Девушки стараются, результат есть. Коллектив женский, коллектив сложный. Сначала конфликтовали, потом перезнакомились, все стало хорошо. Физические нагрузки – тоже для девушек очень сложно, но каждодневные тренировки привели нас в тонус, теперь уже все нормально.

Сейчас с каждым днем тренировок у красавиц получается все еще лучше. Но предела совершенству нет и репетиции продолжаются. Татьяна Свиридо, старший инженер центрально-командного пункта командования ВВС и войск ПВО:

Засекали. В среднем, это чуть больше десяти километров, но мой максимум был 16 км. Стройность, подтянутость ног обеспечена каждой участнице женской коробки.

Сейчас девушки шагают в берцах и форме, но в День Независимости им придется пройти путь в почти полтора километра в парадном кителе, юбке, белой рубашке и в туфлях на каблуках.