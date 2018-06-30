Министр культуры и главный балетмейстер поделились секретами шоу ко Дню Независимости. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В небе и на земле: тренировка воздушного парада (видео здесь), а также генеральный прогон театрализованного шоу прошли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Репетиция эпизода «Мой родны кут» состоялась на проспекте Машерова. В постановке, главная тема которой малая родина, задействовано около 2000 участников. Чем будут удивлять зрителей на этот раз? Рассказывает Татьяна Ревизоре.

Движения, отточенные до автоматизма. Абсолютная синхронность. Репетиции театрализованного шоу, которое станет финальной частью парада, проходят с мая. Участие в масштабном действии примут около 2000 человек. Постановщики по-новому обыграли тему государственного флага: 3D-эффект развевающегося на ветру символа создадут студенты и артисты из всех регионов страны.

Николай Дудченко, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, главный балетмейстер театрализованного шоу:

Идея государственного флага из живых людей вообще-то не нова, но мы сделали ее несколько по-новому. У нас впервые в государственном флаге бьется сердце, сердце страны.

Концепция постановки в корне отличается от тем прежних лет. Тон представлению на проспекте Машерова задает Год малой родины. Эпизод так и называется – «Мой родны кут». Впервые страна увидит настоящий парад населенных пунктов. В завершение шоу на площадь выйдут дети в майках с названиями всех городов и поселков городского типа. Это отсылка не только к малой родине, но и к будущему суверенной Беларуси.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Каждый момент этого эпизода пронизан данной идеей. Если вы посмотрите на костюмы участников (а подобного волонтерского шоу страна еще не видела), то они выполнены в цветах нашего национального флага. Потом выходит группа волонтеров, а в руках они несут гербы всех наших районных центров, что означает единство всех уголков нашей Родины. И все это в итоге складывается в государственный герб Республики Беларусь.

В любви к родной стране признаются и в небе: ввысь взмоет аэростат в форме сердца с надписью «Мая Радзіма». Туда же выпустят 1000 шаров.