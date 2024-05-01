Гала-концерт «Галасы Палесся ў прасторах сусвету» прошёл во Дворце Республики

60 коллективов подготовили для зрителей незабываемое шоу под названием «Галасы Палесся ў прасторах сусвету». Свыше тысячи артистов показали на главной сцене страны 19 разнообразных номеров. Основная тема – 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а сюжет и концепцию построили на символах неглюбского рушника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Капюшон, участница заслуженного любительского коллектива Беларуси народного хора «Радзейка»: Честно, подготовка была очень тяжелой, мы очень старались. Репетиций было много, но мы выдержали. В основном все наши произведения патриотические, связанные с Беларусью с нашей землей.

Петр Свердлов, режиссер концерта: Я горжусь, что у нас очень талантливые коллективы принимают участие. Мне как режиссеру было легко работать. Все задумки, идеи осуществил. Поэтому меня это радует.

Также для всех желающих во Дворце Республики развернулась масштабная экспозиция элементов нематериального культурного наследия Гомельщины. Каждый смог ознакомиться с традиционными ремеслами области.

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Это край многогранно талантливых людей и настоящих патриотов Беларуси. Образно глава государства сказал, что это люди со знаком качества.