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Гала-концерт «Галасы Палесся ў прасторах сусвету» прошёл во Дворце Республики

01 мая 2024 09:06
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60 коллективов подготовили для зрителей незабываемое шоу под названием «Галасы Палесся ў прасторах сусвету». Свыше тысячи артистов показали на главной сцене страны 19 разнообразных номеров. Основная тема – 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а сюжет и концепцию построили на символах неглюбского рушника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гала-концерт «Галасы Палесся ў прасторах сусвету» прошёл во Дворце Республики-1

Екатерина Капюшон, участница заслуженного любительского коллектива Беларуси народного хора «Радзейка»:
Честно, подготовка была очень тяжелой, мы очень старались. Репетиций было много, но мы выдержали. В основном все наши произведения патриотические, связанные с Беларусью с нашей землей.

Гала-концерт «Галасы Палесся ў прасторах сусвету» прошёл во Дворце Республики-4

Петр Свердлов, режиссер концерта:
Я горжусь, что у нас очень талантливые коллективы принимают участие. Мне как режиссеру было легко работать. Все задумки, идеи осуществил. Поэтому меня это радует.

Гала-концерт «Галасы Палесся ў прасторах сусвету» прошёл во Дворце Республики-7

Также для всех желающих во Дворце Республики развернулась масштабная экспозиция элементов нематериального культурного наследия Гомельщины. Каждый смог ознакомиться с традиционными ремеслами области.

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Это край многогранно талантливых людей и настоящих патриотов Беларуси. Образно глава государства сказал, что это люди со знаком качества.

Гала-концерт «Галасы Палесся ў прасторах сусвету» прошёл во Дворце Республики-10

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы видим, как презентуется Гомельская область, регионы, как развивается и промышленность, и сельское хозяйство. Сегодня культурная составляющая, которая здесь продемонстрирована, знаменитые неглюбские рушники. Испокон веков эти традиции ткачества передаются в том числе молодому поколению. Это важно, что мы живем и развиваемся.

Гала-концерт «Галасы Палесся ў прасторах сусвету» прошёл во Дворце Республики-13

Данный проект инициирован Министерством культуры. Это уже третье отчетное выступление от областей Беларуси. Завершится масштабный фестиваль 3 июля грандиозным гала-концертом с участием всех регионов.

# Культурные традиции # Культура # Иван Крупко # Игорь Петришенко

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