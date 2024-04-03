Прямой эфир

Более 600 работ со всего мира. Рассказываем о новом проекте Terragraphica во Дворце искусств

03 апреля 2024 12:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Более 600 работ со всего мира. Рассказываем о новом проекте Terragraphica во Дворце искусств-1

Вероника Макаревич, ведущая:
Добро пожаловать в мир графики! В столице открылась удивительная выставка, которая не только расскажет и покажет, как развивался этот вид искусства. Яркие полотна раскроют тайны мироздания. В центре внимания – библейские сюжеты, главные герои древних мифов и легенд.

Более 600 работ со всего мира. Рассказываем о новом проекте Terragraphica во Дворце искусств-4

Terragraphica – так называется новый проект Белорусского союза художников, представленный во Дворце искусств. В стенах культурного центра можно увидеть более 600 работ со всего мира. Стиль и почерк разные, темы одни: сакральность и мифология.

Более 600 работ со всего мира. Рассказываем о новом проекте Terragraphica во Дворце искусств-7

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:
Это огромный цикл, посвященный «Библии» Сальвадора Дали, работы Марка Шагала. Кстати, они выставляются в Беларуси впервые. Это все частные коллекции, которые существуют в нашей стране, прекрасный цикл, посвященный Ветхому Завету. И отдельные работы известных западноевропейских мастеров.

Более 600 работ со всего мира. Рассказываем о новом проекте Terragraphica во Дворце искусств-10

Главное украшение выставки – скульптура «Распятие» белорусского автора Константина Костюченко. Это ствол дерева, расписанный цитатами из Библии, с двумя огромными руками, которые хотят объять весь мир.

Подробнее смотрите в видео.

# Выставка # Культура # Вероника Макаревич # Наталья Шарангович

Другие новости рубрики

Все новости
От самодеятельности до постановок в Кремле. История Мозырского драмтеатра
31 марта 2024 17:41

От самодеятельности до постановок в Кремле. История Мозырского драмтеатра

Традиции, которые заложил Михаил Финберг, до сих пор есть. Пообщались с худруком оркестра
28 марта 2024 14:03

Традиции, которые заложил Михаил Финберг, до сих пор есть. Пообщались с худруком оркестра

Выставочный проект ведущих художников Беларуси и России представили в Москве
27 марта 2024 06:18

Выставочный проект ведущих художников Беларуси и России представили в Москве

Фестиваль «М@rt.контакт» стартовал в Могилёве. Узнали, что в программе и как выбирают победителя
21 марта 2024 09:34

Фестиваль «М@rt.контакт» стартовал в Могилёве. Узнали, что в программе и как выбирают победителя

Музыкальный театр и французский композитор Алан Симон поставят комедию «Зорро»
15 марта 2024 17:41

Музыкальный театр и французский композитор Алан Симон поставят комедию «Зорро»

Музей народного искусства и быта в Теребличах – окунулись в культуру белорусов языческих времён
09 марта 2024 12:46

Музей народного искусства и быта в Теребличах – окунулись в культуру белорусов языческих времён

«Один мужчина и три женщины». В театре имени Горького поставят спектакль о любовном четырёхугольнике
24 февраля 2024 12:09

«Один мужчина и три женщины». В театре имени Горького поставят спектакль о любовном четырёхугольнике

Академический музыкальный театр покажет оригинальную версию спектакля «Приключения бременских музыкантов»
23 февраля 2024 17:23

Академический музыкальный театр покажет оригинальную версию спектакля «Приключения бременских музыкантов»

Белорусскую вытинанку могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО
10 февраля 2024 08:57

Белорусскую вытинанку могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Быт древнего Полоцка! Окунулись в культуру старейшего города Беларуси
03 февраля 2024 12:55

Быт древнего Полоцка! Окунулись в культуру старейшего города Беларуси

В этом коллективе работали Мулявин, Вуячич и Алехно. Ансамбль песни и танца Вооружённых Сил отмечает 85 лет
29 января 2024 14:40

В этом коллективе работали Мулявин, Вуячич и Алехно. Ансамбль песни и танца Вооружённых Сил отмечает 85 лет

Основатель группы «Экивоки» Александр Сухарев: «Я решил, что нужно сделать проект, где артисты могут меняться»
25 января 2024 12:45

Основатель группы «Экивоки» Александр Сухарев: «Я решил, что нужно сделать проект, где артисты могут меняться»