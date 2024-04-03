Более 600 работ со всего мира. Рассказываем о новом проекте Terragraphica во Дворце искусств

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Добро пожаловать в мир графики! В столице открылась удивительная выставка, которая не только расскажет и покажет, как развивался этот вид искусства. Яркие полотна раскроют тайны мироздания. В центре внимания – библейские сюжеты, главные герои древних мифов и легенд.

Terragraphica – так называется новый проект Белорусского союза художников, представленный во Дворце искусств. В стенах культурного центра можно увидеть более 600 работ со всего мира. Стиль и почерк разные, темы одни: сакральность и мифология.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:

Это огромный цикл, посвященный «Библии» Сальвадора Дали, работы Марка Шагала. Кстати, они выставляются в Беларуси впервые. Это все частные коллекции, которые существуют в нашей стране, прекрасный цикл, посвященный Ветхому Завету. И отдельные работы известных западноевропейских мастеров.