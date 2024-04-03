Более 600 работ со всего мира. Рассказываем о новом проекте Terragraphica во Дворце искусств

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Вероника Макаревич, ведущая:
Добро пожаловать в мир графики! В столице открылась удивительная выставка, которая не только расскажет и покажет, как развивался этот вид искусства. Яркие полотна раскроют тайны мироздания. В центре внимания – библейские сюжеты, главные герои древних мифов и легенд.
Terragraphica – так называется новый проект Белорусского союза художников, представленный во Дворце искусств. В стенах культурного центра можно увидеть более 600 работ со всего мира. Стиль и почерк разные, темы одни: сакральность и мифология.
Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:
Это огромный цикл, посвященный «Библии» Сальвадора Дали, работы Марка Шагала. Кстати, они выставляются в Беларуси впервые. Это все частные коллекции, которые существуют в нашей стране, прекрасный цикл, посвященный Ветхому Завету. И отдельные работы известных западноевропейских мастеров.
Главное украшение выставки – скульптура «Распятие» белорусского автора Константина Костюченко. Это ствол дерева, расписанный цитатами из Библии, с двумя огромными руками, которые хотят объять весь мир.
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