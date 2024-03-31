От самодеятельности до постановок в Кремле. История Мозырского драмтеатра
На неделе мы отмечали Всемирный день театра. В Беларуси Мельпомену ценят и любят. В нашей стране работает 28 театров, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В их репертуаре многоголосье жанров: от драмы и комедии до водевилей и мюзиклов. В общей сложности в 2022 году в театре побывал каждый шестой белорус, что, согласитесь, совсем неплохой показатель. Больше возможностей приобщиться к прекрасному у жителей столицы. Но театры есть в областных городах и даже в районных центрах.
В один из таких отправилась Анна Корольчук. Как оказалось, Мозырь – это город с богатой театральной историей. Местная труппа своим вдохновителем считает классика белорусский литературы Ивана Мележа. Драматический театр носит его имя. А на сцене уже много лет с аншлагом идут «Люди на болоте».
Анна Корольчук о «браво» на региональный лад.
К Международному дню театра в Мозыре по традиции готовят премьеру. Труппа репетирует комедию «Богатые невесты» по пьесе Александра Островского. Классика, которая не теряет актуальности и по сей день.
Роман Цыркин, главный режиссер Мозырского драматического театра имени И. Мележа:
Можно пьесу играть, которая написана 500 лет назад, а она будет современна. Вот Островский, абсолютно современный драматург, хотя писал в XIX веке. Но он писал о всех проблемах и пороках, которые сейчас существуют.
Режиссер убежден, актеры растут только на серьезной драматургии, она же развивает вкус зрителей. Когда Роман Цыркин пришел работать в Мозырский театр, 25 лет назад, привлекать людей в залы приходилось легкими комедийными постановками. Билеты разлетались быстро, а аппетит публики стали утолять изысканными «блюдами». Чехов, Гоголь, Макаенок… Сегодня в репертуаре театра десятки спектаклей на любой вкус: от зарубежных драм до детских поучительных сказок.
Подробности в видеоматериале.