От самодеятельности до постановок в Кремле. История Мозырского драмтеатра

На неделе мы отмечали Всемирный день театра. В Беларуси Мельпомену ценят и любят. В нашей стране работает 28 театров, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В их репертуаре многоголосье жанров: от драмы и комедии до водевилей и мюзиклов. В общей сложности в 2022 году в театре побывал каждый шестой белорус, что, согласитесь, совсем неплохой показатель. Больше возможностей приобщиться к прекрасному у жителей столицы. Но театры есть в областных городах и даже в районных центрах.

В один из таких отправилась Анна Корольчук. Как оказалось, Мозырь – это город с богатой театральной историей. Местная труппа своим вдохновителем считает классика белорусский литературы Ивана Мележа. Драматический театр носит его имя. А на сцене уже много лет с аншлагом идут «Люди на болоте». Анна Корольчук о «браво» на региональный лад.

К Международному дню театра в Мозыре по традиции готовят премьеру. Труппа репетирует комедию «Богатые невесты» по пьесе Александра Островского. Классика, которая не теряет актуальности и по сей день.

Роман Цыркин, главный режиссер Мозырского драматического театра имени И. Мележа:

Можно пьесу играть, которая написана 500 лет назад, а она будет современна. Вот Островский, абсолютно современный драматург, хотя писал в XIX веке. Но он писал о всех проблемах и пороках, которые сейчас существуют.