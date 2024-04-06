Древние символы и обереги наших предков! Познакомились с этно-ремёслами белорусов

Соцветие мудрости. Сенненский Дом ремесел – один из лучших в Витебском регионе. Здесь не теряют связь с предками. Возрождают ремесла и создают народные произведения искусства.

Начнем фолк-обзор с поясов – без них не выходили на улицу. Они создавали вокруг человека защитное поле и оберегали от всего плохого. Этот элемент гардероба сопровождал наших прадедов от рождения до самой смерти. Пояса были отражением статуса. Богатые люди могли позволить себе шелковые нити и красивые узоры. Крестьяне зачастую носили простые витые пояски.

Ольга Акулова, методист по ткачеству поясов:

Во всех обрядах, ритуалах всегда он был в жизни человека. Ткать его учились маленькие девочки, и это было что-то вроде приданого. К свадьбе ткались пояса, вообще, всем гостям, в первую очередь родственникам мужа. Не меньше ста поясов должна была сделать девушка. На этом поясе символ женщины – это Берегиня. Она символизирует мать-кормилицу. Женщину, которая оберегают свою семью, свой род.

Глухаревская свистулька – звонкий бренд Сенно. В линейке традиций семь ярких образов животных и птиц: лошадка, собака, барашек… Жаворонком, например, зазывали весну. Свинка олицетворяет плодовитость.