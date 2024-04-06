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Древние символы и обереги наших предков! Познакомились с этно-ремёслами белорусов

06 апреля 2024 12:56
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Соцветие мудрости. Сенненский Дом ремесел – один из лучших в Витебском регионе. Здесь не теряют связь с предками. Возрождают ремесла и создают народные произведения искусства.

Древние символы и обереги наших предков! Познакомились с этно-ремёслами белорусов-1

Начнем фолк-обзор с поясов – без них не выходили на улицу. Они создавали вокруг человека защитное поле и оберегали от всего плохого. Этот элемент гардероба сопровождал наших прадедов от рождения до самой смерти. Пояса были отражением статуса. Богатые люди могли позволить себе шелковые нити и красивые узоры. Крестьяне зачастую носили простые витые пояски.

Древние символы и обереги наших предков! Познакомились с этно-ремёслами белорусов-4

Ольга Акулова, методист по ткачеству поясов:
Во всех обрядах, ритуалах всегда он был в жизни человека. Ткать его учились маленькие девочки, и это было что-то вроде приданого. К свадьбе ткались пояса, вообще, всем гостям, в первую очередь родственникам мужа. Не меньше ста поясов должна была сделать девушка. На этом поясе символ женщины – это Берегиня. Она символизирует мать-кормилицу. Женщину, которая оберегают свою семью, свой род.

Древние символы и обереги наших предков! Познакомились с этно-ремёслами белорусов-7

Глухаревская свистулька – звонкий бренд Сенно. В линейке традиций семь ярких образов животных и птиц: лошадка, собака, барашек… Жаворонком, например, зазывали весну. Свинка олицетворяет плодовитость.

Древние символы и обереги наших предков! Познакомились с этно-ремёслами белорусов-10

Ольга Квашко, заведующий филиалом «Сенненский Дом ремесел»:
Свистулька названа по имени мастера. Глухарев Геннадий Петрович, который был и автором этой свистульки. Но, к сожалению, в 90-е годы XX века технология была утеряна. Возродили. Нет ни одного человека в нашем городе, как и в районе, и уже в республике, кто бы не знал историю нашей свистульки.

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# Этнокультура Беларуси # Культура # Анастасия Макеева

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