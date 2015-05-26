Фотовыставка Сергея Михайлова открылась в Солигорском краеведческом музее: в центре – эмоции и поведение человека

Новости Беларуси. К концу лета посетители Солигорского краеведческого музея могут окунуться в мир живых и неподдельных эмоций и познакомиться с жителями Солигорска, Петербурга и Крыма через призму восприятия фотографа Сергея Михайлова.

Автор впервые взял фотоаппарат в руки 10 лет назад и с тех пор с ним не расстается.

Работы Сергея Михайлова хорошо знаком солигорчане. Первоначально – пленка, после – цифра. Снимки фотографа – репортажные. Здесь нет места постановке и монтажа. Это жанровые портреты, в центре которых – поведение человека, эмоциональная красота движения, где главное – поймать момент, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Михайлов, фотограф:

Меня интересуют динамика, события, судьба человека, разные состояния человека, его положение в обществе. Взаимоотношение между людьми, взаимоотношение с животными. Все то, что касается жанрового портрета, быта человека, мне по душе.