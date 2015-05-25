Белорусский государственный академический музыкальный театр представил премьеру - мюзикл «Моя прекрасная леди». Сама постановка мюзикла «Моя прекрасная леди» родом из 60-х. Первая постановка была осуществлена Фредериком Лоу, версия Бернандна Шоу «Пигмалион». Кроме того, был замечательный фильм, который собрал 8 оскаров с Одри Хепберн в главной роли. Эта тематика 60-х, социальный пик проблем и интересов - актуален до сих пор? Своими эмоциями поделятся гости программы «Утро. Студия хорошего настроения».

Вы получили уже какие-то отзывы?

Адам Мурзич, художественный руководитель Белорусского государственного академического театра, заслуженный работник культуры Республики Беларусь:

Великий спектакль. Великий автор. Прекрасный композитор. Есть о чем поговорить. А вот воплощение… Я думаю, что оно получилось. Мы доверили роли тем актерам, которые поняли все то, что надо. Саша вжилась в этот спектакль, она оправдала наши надежды. По спектаклю есть споры, и я думаю, что они имеют определённую почву. И в этом, может, моя вина, как художественного руководителя. Из-за того, что мы в сезон имели три знаковых представления, неполных два месяца мы отдали на эту сложнейшую работу.

Насколько классика нуждается в осовременивании?

Адам Мурзич, художественный руководитель Белорусского государственного академического театра, заслуженный работник культуры Республики Беларусь:

Это нужно делать аккуратно и делать это очень осторожно с такой золотой классикой.

Александра, для Вас это первая роль. Что было самым сложным и самым приятным?

Александра Римкевич, артистка Белорусского государственного академического театра:

Приятно то, что мне такое доверили. Доверили такой объем. Самое сложное было собраться с мыслями и побороть своё волнение. Потому что, когда ты знаешь, что впереди не просто одна песня, в которой ты участвуешь со всеми, ты в хоре и все нормально. А тут ты один и ты должен это выдержать. У тебя еще и второй акт. Не просто какой-то эпизод. Меня очень это все волновало. Что было самое приятное? Я ждала момента, когда мы сдадим спектакль. Я ждала, что закроется занавес, и я успокоюсь.