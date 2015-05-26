В мастерской белорусского скульптора Леонида Головко невольно начинаешь чувствовать себя героем набоковского романа «Защита Лужина». И это неудивительно. Куда ни брось взгляд - везде шахматные фигуры. Правда, такие произведения искусства вряд ли можно использовать по их прямому назначению.

Уникальные шахматные фигуры Леонид создает почти на протяжении 25 лет. И хотя с начала творческой деятельности скульптора прошло немало времени, создание таких шахматных шедевров по сей день считается достаточно редким искусством. Человек с улыбкой вспоминает своего учителя Заира Азгура.

Несмотря на то, что никто их представителей старшего поколения Леонида не занимался скульптурой, создатель уникальных шахмат всё же считает себя продолжателем семейной династии. И проявляется это через повышенный интерес к военной тематике: и отец Леонида, и дед, и прадед - все они в свое время бросились на защиту Родины. Сам же Леонид нередко запечатлеет образы храбрых воинов. Только в фарфоре.

Сегодня в собственной мастерской Леонида Головко вот уже несколько лет бок о бок с мастером трудится его сын Клим.

Не так давно молодой человек получил диплом экономиста. Но все же доставшаяся от отца тяга к творческим профессиям оказалась сильнее. Клим с гордостью называет себя продолжателем скульпторской династии. Хотя, по признанию молодого человека, впервые в мастерской отца он оказался не по своей воле.

Сегодня Клим приходит в мастерскую исключительно по собственному желанию и с большим удовольствием.

Молодой человек полностью убежден: когда у него появятся собственные дети, он обязательно научит их тому, чему в сове время научил его отец.