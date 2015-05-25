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Юбилейный фестиваль искусств «Музы Несвижа» проходит 22-23 мая

25 мая 2015 14:53
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Новости Беларуси. Юбилей художественного просветительства. Несвиж в двадцатый раз стал концертной площадкой камерной старинной музыки Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Средневековья, барокко, классицизм ... За несколько десятилетий в мировых архивах найдены тысячи произведений отечественных композиторов, возвращение и восстановление которых и стало возможным, благодаря ежегодному фестивалю «Музы Несвижа».

На форуме по традиции встречаются и ведущие ученые. Специальной музыкальной программой зрителей ежегодно удивляет Национальный академический концертный оркестр Беларуси и его художественный руководитель Михаил Финберг.

 

# Культура # Фестиваль

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