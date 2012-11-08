Фотовыставка, посвященная событиям Первой мировой войны, открылась в Вилейском центре эстетического воспитания

Новости Беларуси. В Вилейском центре эстетического воспитания открылась выставка, посвященная событиям первой Мировой войны. Инициатором выступили местный клуб духовной культуры «Источник чистоты», а также фонд памяти «Шаги». Цель – чествование памяти героев и жертв событий почти столетней давности.

В экспозиции – несколько десятков фотоснимков. Это вполне местный архив. В свое время на территории Вилейского района проходила линия фронта. К настоящему времени в регионе сохранилось много знаменитых мест, связанных с военными событиями. Большинство воинских захоронений зафиксированы с помощью фотосъемки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Гончар, директор ГУ «Вилейский краеведческий музей»:

Выстава выклікала вялікую цікавасць сярод насельніцтва, навучэнцаў, бо такія тэмы, якія тут закрануты, вельмі мала асвятляліся, і нават на Вілейшчыне.

Адным з унікальных стэндаў з’яўляюцца малюнкі менавіта формы Першай сутсветнай вайны, прычым не толька рускай, але і нямецкай, аўстрыйскай, якія выканаў чалавек, які нічога не ведае пра Першую сустветную вайну, паралізаваны чалавек.