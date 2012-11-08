Прямой эфир

Фотовыставка, посвященная событиям Первой мировой войны, открылась в Вилейском центре эстетического воспитания

08 ноября 2012 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Вилейском центре эстетического воспитания открылась выставка, посвященная событиям первой Мировой войны. Инициатором выступили местный клуб духовной культуры «Источник чистоты», а также фонд памяти «Шаги». Цель – чествование памяти героев и жертв событий почти столетней давности.

В экспозиции – несколько десятков фотоснимков. Это вполне местный архив. В свое время на территории Вилейского района проходила линия фронта. К настоящему времени в регионе сохранилось много знаменитых мест, связанных с военными событиями. Большинство воинских захоронений зафиксированы с помощью фотосъемки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Гончар, директор ГУ «Вилейский краеведческий музей»:
Выстава выклікала вялікую цікавасць сярод насельніцтва, навучэнцаў, бо такія тэмы, якія тут закрануты, вельмі мала асвятляліся, і нават на Вілейшчыне.
Адным з унікальных стэндаў з’яўляюцца малюнкі менавіта формы Першай сутсветнай вайны, прычым не толька рускай, але і нямецкай, аўстрыйскай, якія выканаў чалавек, які нічога не ведае пра Першую сустветную вайну, паралізаваны чалавек.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
06 ноября 2012 13:54

В Лиме обрушилось здание из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

06 ноября 2012 13:54

В Беларуси впервые пройдет триеннале. В гостях ожидают художников из Сербии, Польши, Украины, России

05 ноября 2012 09:22

Голливудский актёр Джордж Клуни и президент США Авраам Линкольн – родственники!