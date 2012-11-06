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В Лиме обрушилось здание из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

06 ноября 2012 13:54
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Новости Перу. В перуанской столице – Лиме – обрушилось здание, внесенное в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. К ЧП привел пожар. Дом был построен еще в 18 веке, но до трагического момента в нем жили около ста человек.

Без пострадавших обошлось лишь чудом. Причем рисковали оказаться под завалами не сами жильцы, а местные журналисты, которые работали в считанных метрах от разваливающегося здания.  Пожарным пришлось буквально оттаскивать любопытных на безопасное расстояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # ЮНЕСКО # Фотофакт

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