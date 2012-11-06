В Лиме обрушилось здание из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Новости Перу. В перуанской столице – Лиме – обрушилось здание, внесенное в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. К ЧП привел пожар. Дом был построен еще в 18 веке, но до трагического момента в нем жили около ста человек.

Без пострадавших обошлось лишь чудом. Причем рисковали оказаться под завалами не сами жильцы, а местные журналисты, которые работали в считанных метрах от разваливающегося здания. Пожарным пришлось буквально оттаскивать любопытных на безопасное расстояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.