Голливудский актёр Джордж Клуни и президент США Авраам Линкольн – родственники!

Новости США. Голливудский актер Джордж Клуни является дальним родственником одного из самых известных американских президентов – Авраама Линкольна. К такому выводу пришли специалисты крупнейшего генеалогического сайта ancestry.com.

Родственная связь Клуни и Линкольна установлена после изучения более чем трех столетий истории семьи Линкольнов для нового фильма «Линкольн». По словам экспертов, прабабушка актёра (в четвертом колене) Мэри Энн Спэрроу приходилась сводной сестрой матери американского президента, которую звали Нэнси Хэнкс. У женщин были разные отцы, но одна мать – Люси Хэнкс. Иными словами, Клуни – внучатый племянник 16-го президента США Авраама Линкольна.

Мишель Эркенбэк, руководившая исследованием:

Мы заметили совпадение фамилий и географических названий в родословных Авраама Линкольна и Джорджа Клуни. Оба имеют глубокие корни в штате Кентукки. Мы начали целенаправленно искать связь и очень скоро смогли её обнаружить. Этих людей сложно сравнивать, но у них есть кое-что общее – например, оба борются за права человека. Оба прекрасно пишут. И, разумеется, оба обладают редкой способностью отращивать красивую бороду.

Журналистов вмиг заинтересовал вопрос: если бы Стивен Спилберг знал о родственных связях, на роль Линкольна он утвердил бы Клуни? Напомним, главную роль в биографической драме Стивена Спилберга «Линкольн» сыграл Дэниэл Дэй-Льюис.

Линкольн – знаковая фигура в истории США. Во время его правления было отменено рабство. Кстати, на предстоящих выборах Джордж Клуни поддерживает кандидата в президенты Барака Обаму, для которого Линкольн является кумиром. Во время своей инаугурации в 2008 году он принимал присягу на той же Библии, которую использовал в 1861 году Линкольн.