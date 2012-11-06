В Беларуси впервые пройдет триеннале. В гостях ожидают художников из Сербии, Польши, Украины, России

Новости Беларуси. Впервые в Беларуси. Триеннале (международная выставка, проходящая каждые три года) современного искусства пройдет с 23 ноября по 3 декабря в Национальном выставочном центре в Минске. О её концепции рассказали организаторы и авторы творческих проектов.

Масштабная выставка организована по инициативе Президента Александра Лукашенко. Она объединит произведения более сотни современных художников из Беларуси, России, Украины, Сербии и Польши. Это живопись, графика, скульптура, фотография, инсталляции. Посетители смогут также увидеть постановки современного авангардного театра, показы моды и оценить музыкальные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Карачевский, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

На этой выставке мы постараемся представить максимально широко современное искусство. Это не только изобразительное искусство, не только монументальное искусство, но и фотографии, инсталляции, театральное искусство, музыкальное искусство, хореография, пластика современная.

Екатерина Лисицына, автор проекта «Kaleidoskope»:

Сам проект будет адаптирован для зрителей и младшего возраста, и старшего поколения. Для того, чтобы зрителю там было находиться не тяжело. Однако, там будут очень неожиданные моменты. Такие, как зеркальное пространство, которое само по себе делает совершенно неожиданные проекции для человека, который сможет пройти, как Алиса в зазеркалье, и почувствовать внутри себя что-то новое.