Фортепиано «Беларусь». Как выглядит инструмент, который два года назад поручил возродить Президент?

Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета возглавляет музыкальный колледж в Гродно. Она уверена, что за годы независимости Беларусь сделала большой скачок не только в плане качества жизни, но также в сфере образования и поддержки одаренной молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два года назад учащийся именно этого учебного заведения рассказал Президенту о нехватке музыкальных инструментов. Александр Лукашенко поручил возродить легендарный бренд пианино «Беларусь». Как сегодня обстоят дела с инструментальным оснащением колледжа, что поменялось и есть ли результат? Материал Галины Буро.

Анна Саросек, директор Гродненского государственного музыкального колледжа:

Вот такие замечательные пианино наш колледж получил благодаря программе «Культура Беларуси». В 2019 году наш фонд пополнился 10 инструментами. И за 2020 год мы приобрели благодаря этой программе еще пять новых фортепиано «Беларусь». И надо отдать должное, что сегодня это у нас еще один повод для гордости, что благодаря нашему учащемуся не только наш колледж, но и другие учреждения образования и культуры получили себе в фонд уникальные, классные музыкальные инструменты белорусского производства. Звуки музыки. В Беларуси намерены возобновить производство музыкальных инструментов

Анна Саросек:

Сегодня хороший баян стоит порядка 15 тысяч рублей, аккордеон – около 6 тысяч рублей. Не каждая семья, чтобы поддержать своего ребенка, и даже видя его таланты, сможет позволить себе приобрести инструмент домой. Я даже знаю случаи и в нашем колледже, когда родители отказывались от покупки автомобиля и покупали ребенку инструмент, потому что на самом деле ребенок подавал большие надежды. И слава Богу, что эти надежды оправдались. Но сегодня, получая такую уникальную поддержку государства на приобретение инструментов, мы имеем возможность дать ребятам талантливым заниматься.

Анна Саросек:

Особенной гордостью нашего колледжа является уникальный электронный орган. Позволяет передать точную подлинную тональность девяти органов Европы. У наших учащихся колледжа есть уникальная возможность обучаться игре на этом замечательном инструменте. Уже шесть раз на этой сцене, на сцене колледжа собирались представители из 10 стран на замечательном празднике – это праздник органной музыки «Органы Европы звучат в Гродно». Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Анна Саросек:

Сегодня у нас есть замечательное учреждение, в котором работают более 150 сотрудников, в котором обучаются более 200 учащихся. И приятно, что наши учащиеся защищают честь, звание колледжа не только на просторах нашей области или нашей страны, но и, в принципе, участвуя в конкурсах различных абсолютно на территории других стран ближнего и дальнего зарубежья. Приятно, что выпускник нашего колледжа являлся автором музыки к открытию II Европейских игр в Минске. Наши учащиеся являются стипендиатами президентского фонда по поддержке талантливой и одаренной молодежи. Это очень важно и для престижа колледжа, и для престижа профессии, и в целом для сферы культуры. Первое рабочее место, если мы говорим о наших выпускниках, обеспечено на 100 %. И заработная плата, что является важным для молодого поколения, тоже очень достойная.

Анна Саросек:

Я обязательно должна показать вам наше общежитие, это наша гордость. Посмотрите, в каких условиях сегодня проживают наши учащиеся. Блочные номера, в каких-то проживают по два человека, в некоторых номерах три человека. В каждом блоке имеется санузел, по три кухни на каждом этаже. Кроме этого, и фитнес-зал, и медицинский пункт в здании общежития. Кроме того, комната психологической разгрузки, комнаты для самоподготовки, для индивидуальных занятий, комнаты отдыха. Мы заполняем полностью потребность наших учащихся в общежитии, но также готовы предоставлять номера для учащихся из других учебных заведений.

Анна Саросек:

То, что сегодня у музыкального колледжа есть такое комфортабельное общежитие, является еще одним примером социально-ориентированной политики нашего государства. Изначально здание строилось под совершенно иной объект, но изучив и расставив правильно приоритеты, было принято решение о назначении этого здания под общежитие Гродненского музыкального колледжа. Строители, узнав, что будет располагаться в этом здании, в подарок выложили из плитки такой замечательный скрипичный ключ.