Фортепиано «Беларусь». Как выглядит инструмент, который два года назад поручил возродить Президент?
Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета возглавляет музыкальный колледж в Гродно. Она уверена, что за годы независимости Беларусь сделала большой скачок не только в плане качества жизни, но также в сфере образования и поддержки одаренной молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два года назад учащийся именно этого учебного заведения рассказал Президенту о нехватке музыкальных инструментов. Александр Лукашенко поручил возродить легендарный бренд пианино «Беларусь».
Как сегодня обстоят дела с инструментальным оснащением колледжа, что поменялось и есть ли результат? Материал Галины Буро.
Анна Саросек, директор Гродненского государственного музыкального колледжа:
Вот такие замечательные пианино наш колледж получил благодаря программе «Культура Беларуси». В 2019 году наш фонд пополнился 10 инструментами. И за 2020 год мы приобрели благодаря этой программе еще пять новых фортепиано «Беларусь». И надо отдать должное, что сегодня это у нас еще один повод для гордости, что благодаря нашему учащемуся не только наш колледж, но и другие учреждения образования и культуры получили себе в фонд уникальные, классные музыкальные инструменты белорусского производства.
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Анна Саросек:
Сегодня хороший баян стоит порядка 15 тысяч рублей, аккордеон – около 6 тысяч рублей. Не каждая семья, чтобы поддержать своего ребенка, и даже видя его таланты, сможет позволить себе приобрести инструмент домой. Я даже знаю случаи и в нашем колледже, когда родители отказывались от покупки автомобиля и покупали ребенку инструмент, потому что на самом деле ребенок подавал большие надежды. И слава Богу, что эти надежды оправдались. Но сегодня, получая такую уникальную поддержку государства на приобретение инструментов, мы имеем возможность дать ребятам талантливым заниматься.
Анна Саросек:
Особенной гордостью нашего колледжа является уникальный электронный орган. Позволяет передать точную подлинную тональность девяти органов Европы. У наших учащихся колледжа есть уникальная возможность обучаться игре на этом замечательном инструменте. Уже шесть раз на этой сцене, на сцене колледжа собирались представители из 10 стран на замечательном празднике – это праздник органной музыки «Органы Европы звучат в Гродно».
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Анна Саросек:
Сегодня у нас есть замечательное учреждение, в котором работают более 150 сотрудников, в котором обучаются более 200 учащихся. И приятно, что наши учащиеся защищают честь, звание колледжа не только на просторах нашей области или нашей страны, но и, в принципе, участвуя в конкурсах различных абсолютно на территории других стран ближнего и дальнего зарубежья.
Приятно, что выпускник нашего колледжа являлся автором музыки к открытию II Европейских игр в Минске. Наши учащиеся являются стипендиатами президентского фонда по поддержке талантливой и одаренной молодежи. Это очень важно и для престижа колледжа, и для престижа профессии, и в целом для сферы культуры. Первое рабочее место, если мы говорим о наших выпускниках, обеспечено на 100 %. И заработная плата, что является важным для молодого поколения, тоже очень достойная.
Анна Саросек:
Я обязательно должна показать вам наше общежитие, это наша гордость. Посмотрите, в каких условиях сегодня проживают наши учащиеся.
Блочные номера, в каких-то проживают по два человека, в некоторых номерах три человека. В каждом блоке имеется санузел, по три кухни на каждом этаже. Кроме этого, и фитнес-зал, и медицинский пункт в здании общежития. Кроме того, комната психологической разгрузки, комнаты для самоподготовки, для индивидуальных занятий, комнаты отдыха. Мы заполняем полностью потребность наших учащихся в общежитии, но также готовы предоставлять номера для учащихся из других учебных заведений.
Анна Саросек:
То, что сегодня у музыкального колледжа есть такое комфортабельное общежитие, является еще одним примером социально-ориентированной политики нашего государства. Изначально здание строилось под совершенно иной объект, но изучив и расставив правильно приоритеты, было принято решение о назначении этого здания под общежитие Гродненского музыкального колледжа. Строители, узнав, что будет располагаться в этом здании, в подарок выложили из плитки такой замечательный скрипичный ключ.
Анна Саросек:
С городом Гродно я познакомилась в 1998 году, когда приехала сюда в качестве студентки Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Я даже помню, какими были границы города в тот год. И сейчас, проезжая по нашим улицам, я понимаю, насколько город вырос, прирос в своих масштабах, объемах, какие шикарные новые микрорайоны появились, какая инфраструктура предлагается сегодня молодым семьям. Понимаешь, вот даже за эти 20 лет насколько огромный скачок вперед сделал наш Гродно, не говоря уже о рамках всей нашей прекрасной Республики Беларусь. Сегодня в нашей стране все условия для жизни, развития, для того, чтобы здесь жить, учиться, трудиться, создавать семьи и гордиться своей страной.