Звуки музыки. В Беларуси намерены возобновить производство музыкальных инструментов

Новости Беларуси. Одна из тем, которая поднималась на встрече с Президентом – музыкальные инструменты для одаренных ребят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко сам обозначил, что есть такая проблема. Не всегда в руках талантливого ребенка есть нужная ему скрипка или пианино для работы. Поэтому в Беларуси возобновят производство музыкальных инструментов.

Алена Сырова, СТВ:

Вот уже 12 лет здесь не слышно звуков музыки, наладки и производства некогда громко звучащего на весь мир пианино «Беларусь». Этот музыкальный инструмент наверняка помнит, как в этом цеху рождались тысячи его собратьев ежегодно. Помнит, но рассказать уже не может.

В свои лучшие годы Борисовская фабрика музыкальных инструментов выпускала до 2 тысяч пианино в месяц, их скупали по всему Советскому Союзу и не только. Именно эта фабрика одной из первых принесла иностранную валюту в страну. В 2006 году производство закрылось, территорию в 6 гектаров поделили 11 собственников. А нотка ностальгии по музыкальному прошлому – разве что в деталях.

Алена Сырова:

В этом самом кабинете когда-то настраивали пианино, а сейчас из окна открывается такой «замечательный» вид, древесина, но не для пианино, а для мебели. Вместо сотен штучных «музыкальных хирургов» в белых халатах настройщиков и наладчиков – по цеху экскурсию нашей съемочной группе проводит председатель ликвидационной комиссии.

Василий Ковальчук, председатель ликвидационной комиссии:

Большая часть имущества продана. Возродить это, мое мнение, -- в чистом поле построить заново. Не таких больших масштабов. Кроме помещений сюда ж надо и специфическое оборудование. О необходимости возобновить производство своих музыкальных инструментов говорил и Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что уже поставил задачу на более высоком уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что творческому человеку надо? Кроме всего прочего, нужен инструмент. Вице-премьер пообещал, что даже музыкальные инструменты в ближайшее время мы уже будем изготавливать в Беларуси. Поэтому поставлена задача ему – отремонтировать все старое и восстановить производство, но на более высоком уровне музыкальных инструментов, особенно пианино, которые у нас когда-то выпускались. Кстати, пианино «Беларусь» еще есть во многих музыкальных школах, как и цимбалы, которые создавали на том же Борисовском заводе музыкальных инструментов.

Стелле 11 лет и ровно половину жизни девочка отдала исконно белорусскому инструменту. С полутора лет девочку воспитывает только бабушка, финансовой возможности отдать тысячу долларов на «мечту» -- именно столько стоят цимбалы, -- у них нет, но это не мешает звучанию инструмента в руках Стеллы покорять строгое жюри национальных и международных конкурсов.

Стелла Шилова, учащийся Шумилинской детской школы искусств:

Мой любимый инструмент – цимбалы. Но, к сожалению, у меня их дома нет. И помимо того, что я хожу на уроки по цимбалам, я еще дополнительно занимаюсь в музыкальной школе, чтобы подготовиться к конкурсам.

А этот король сцены – уже в почтенном возрасте. Рояль за свою долгую службу, наверняка, вспомнит тысячи аккордов как начинающих, так и уже признанных музыкантов. В 70-х он приехал в Шумилино. Причем уже тогда – бэушный.

Руслан Матвейчук, директор Шумилинской детской школы искусств:

Сейчас он уже в плачевном состоянии. Колки не держат строй, поэтому часто приходится вызывать настройщика. Что на данное время дорого. В Беларуси не производятся рояли. В Санкт-Петербурге или за рубежом. Минимально, мы так посмотрели по ценам, 50 тысяч деноминированных рублей для школы – это неподъемно.

В музыкальной школе Шумилино играют на разного рода инструментах больше сотни ребят. Замены давно требуют медные духовые, баяны, барабанная установка. Все стараются беречь, реставрировать, перенастраивать. Вот даже ксилофон с 85-го сохранился. Деревянный "дедушка" нынешних электронных аналогов.

Елена Синицкая, учитель Шумилинской детской школы искусств:

Есть дети, у которых еще дедушки их учились у нас. И они играют до сих пор на таких инструментах. Хотя дети у нас многие ездят на конкурсы и занимают места даже на таких инструментах.