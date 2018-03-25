Прямой эфир

Звуки музыки. В Беларуси намерены возобновить производство музыкальных инструментов

25 марта 2018 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Одна из тем, которая поднималась на встрече с Президентом –  музыкальные инструменты для одаренных ребят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко сам обозначил, что есть такая проблема. Не всегда в руках талантливого ребенка есть нужная ему скрипка или пианино для работы. Поэтому в Беларуси возобновят производство музыкальных инструментов.

Звуки музыки. В Беларуси намерены возобновить производство музыкальных инструментов-1

Алена Сырова, СТВ:
Вот уже 12 лет здесь не слышно звуков музыки, наладки и производства некогда громко звучащего на весь мир пианино «Беларусь». Этот музыкальный инструмент наверняка помнит, как в этом цеху рождались тысячи его собратьев ежегодно. Помнит, но рассказать уже не может.

Звуки музыки. В Беларуси намерены возобновить производство музыкальных инструментов-4

В свои лучшие годы Борисовская фабрика музыкальных инструментов выпускала до 2 тысяч пианино в месяц, их скупали по всему Советскому Союзу и не только. Именно эта фабрика одной из первых принесла иностранную валюту в страну. В 2006 году производство закрылось, территорию в  6 гектаров поделили 11 собственников. А нотка ностальгии по музыкальному прошлому – разве что в деталях.

Звуки музыки. В Беларуси намерены возобновить производство музыкальных инструментов-7

Алена Сырова:
В этом самом кабинете когда-то настраивали пианино, а сейчас из окна открывается такой «замечательный» вид, древесина, но не для пианино, а для мебели.

Вместо сотен штучных «музыкальных хирургов» в белых халатах настройщиков и наладчиков –  по цеху экскурсию нашей съемочной группе проводит председатель ликвидационной комиссии.

Звуки музыки. В Беларуси намерены возобновить производство музыкальных инструментов-10

Звуки музыки. В Беларуси намерены возобновить производство музыкальных инструментов-12

Василий Ковальчук, председатель ликвидационной комиссии:
Большая часть имущества продана. Возродить это, мое мнение, --  в чистом поле построить заново. Не таких больших масштабов. Кроме помещений сюда ж надо и специфическое оборудование.

О необходимости возобновить производство своих музыкальных инструментов говорил и Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что уже поставил задачу на более высоком уровне.  

Звуки музыки. В Беларуси намерены возобновить производство музыкальных инструментов-15

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что творческому человеку надо? Кроме всего прочего, нужен инструмент. Вице-премьер пообещал, что даже музыкальные инструменты в ближайшее время мы уже будем изготавливать в Беларуси. Поэтому поставлена задача ему – отремонтировать все старое и восстановить производство, но на более высоком уровне музыкальных инструментов, особенно пианино, которые у нас когда-то выпускались.

Кстати, пианино «Беларусь» еще есть во многих музыкальных школах, как и цимбалы, которые создавали на том же Борисовском заводе музыкальных инструментов.

Звуки музыки. В Беларуси намерены возобновить производство музыкальных инструментов-18

Стелле 11 лет и ровно половину жизни девочка отдала  исконно белорусскому инструменту. С полутора лет девочку воспитывает только бабушка, финансовой возможности отдать тысячу долларов на «мечту» -- именно столько стоят цимбалы, -- у них нет, но это не мешает звучанию инструмента в руках Стеллы покорять строгое жюри национальных и международных конкурсов. 

Звуки музыки. В Беларуси намерены возобновить производство музыкальных инструментов-21

Стелла Шилова, учащийся Шумилинской детской школы искусств:
Мой любимый инструмент – цимбалы. Но, к сожалению, у меня их дома нет. И помимо того, что я хожу на уроки по цимбалам, я еще дополнительно занимаюсь в музыкальной школе, чтобы подготовиться к конкурсам.

Звуки музыки. В Беларуси намерены возобновить производство музыкальных инструментов-24

А этот король сцены – уже в почтенном возрасте. Рояль за свою долгую службу, наверняка, вспомнит тысячи аккордов как начинающих, так и уже признанных музыкантов. В 70-х он приехал в Шумилино. Причем уже тогда – бэушный.

Звуки музыки. В Беларуси намерены возобновить производство музыкальных инструментов-27

Руслан Матвейчук, директор Шумилинской детской школы искусств:
Сейчас он уже в плачевном состоянии. Колки не держат строй, поэтому часто приходится вызывать настройщика. Что на данное время дорого. В Беларуси не производятся рояли. В Санкт-Петербурге или за рубежом. Минимально, мы так посмотрели по ценам, 50 тысяч деноминированных рублей для школы – это неподъемно.

Звуки музыки. В Беларуси намерены возобновить производство музыкальных инструментов-30

 В музыкальной школе Шумилино играют на разного рода инструментах больше сотни ребят. Замены давно требуют медные духовые, баяны, барабанная установка. Все стараются беречь, реставрировать, перенастраивать. Вот даже ксилофон с 85-го сохранился. Деревянный "дедушка" нынешних электронных аналогов.

Звуки музыки. В Беларуси намерены возобновить производство музыкальных инструментов-33

Елена Синицкая, учитель Шумилинской детской школы искусств:
Есть дети, у которых  еще дедушки их учились у нас. И они играют до сих пор на таких инструментах. Хотя дети у нас многие ездят на конкурсы и занимают места даже на таких инструментах.

Звуки музыки. В Беларуси намерены возобновить производство музыкальных инструментов-36

Вот и выходит, что настоящий талант,  несмотря на обстоятельства, способен затрагивать струны души даже самых притязательных критиков. Но согласитесь, пробиваться на вершину музыкального Олимпа все же проще, когда есть прочная материальная база.

# общество # Музыкальный инструмент # Фотофакт # Василий Ковальчук # Стелла Шилова # Елена Синицкая # Руслан Матвейчук

Другие новости рубрики

Все новости
Ген бродяги или личная перезагрузка? Белорусы рассказывают, как путешествуют по миру на «Жигулях» и автостопом
25 марта 2018 16:45

Ген бродяги или личная перезагрузка? Белорусы рассказывают, как путешествуют по миру на «Жигулях» и автостопом

«Таланту нужен толчок, а дальше он должен преодолеть невзгоды и сложности сам». Итоги большого разговора Президента с творческой молодёжью
25 марта 2018 16:40

«Таланту нужен толчок, а дальше он должен преодолеть невзгоды и сложности сам». Итоги большого разговора Президента с творческой молодёжью

Удивительная акция «Подари тепло» проходит в Беларуси. Как чудо-осьминожки помогают недоношенным деткам?
25 марта 2018 14:39

Удивительная акция «Подари тепло» проходит в Беларуси. Как чудо-осьминожки помогают недоношенным деткам?