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Редкую книгу авторства Казимира Малевича вернули в Витебск спустя 100 лет

02 марта 2020 08:43
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Новости Беларуси. Редкую книгу авторства Казимира Малевича вернули в Витебск спустя 100 лет,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Редкую книгу авторства Казимира Малевича вернули в Витебск спустя 100 лет-1

«Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика». Это единственный философский трактат, изданный при жизни художника.

Редкую книгу авторства Казимира Малевича вернули в Витебск спустя 100 лет-4

Показательная типография профтехшколы в Витебске в 1922 году выпустила всего около двух тысяч экземпляров. Многие из них были утеряны. Напечатана книга на 40-ка страницах газетной бумаги.

Редкую книгу авторства Казимира Малевича вернули в Витебск спустя 100 лет-7

Максим Маркевич, заведующий музеем истории ВНХУ:
Гэта першы экспанат, звязаны з дзейнасцю Малевіча ў Віцебскім народным мастацкім вучылішчы. Мы плануем выставіць гэтую кнігу ці ў зале УНОВІСа, ці ў зале Казіміра Малевіча. Зробім факсімільную копію гэтай кнігі. І зробім электронны выгляд гэтай кнігі, каб людзі маглі скарыстацца нашымі планшэтамі, інфакіёскамі і пачытаць тое, што пісаў Малевіч 100 год таму.

Редкую книгу авторства Казимира Малевича вернули в Витебск спустя 100 лет-10



Выкупить книгу из частной коллекции удалось благодаря неравнодушным к своей истории белорусам, не только витебчанам. Более двух тысяч рублей собрали с помощью народного финансирования на интернерт-площадке всего за полтора месяца.

# Книги # Культура # Максим Маркевич # Казимир Малевич # Фотофакт

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