Новости Беларуси. Редкую книгу авторства Казимира Малевича вернули в Витебск спустя 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика». Это единственный философский трактат, изданный при жизни художника.

Показательная типография профтехшколы в Витебске в 1922 году выпустила всего около двух тысяч экземпляров. Многие из них были утеряны. Напечатана книга на 40-ка страницах газетной бумаги.

Максим Маркевич, заведующий музеем истории ВНХУ:

Гэта першы экспанат, звязаны з дзейнасцю Малевіча ў Віцебскім народным мастацкім вучылішчы. Мы плануем выставіць гэтую кнігу ці ў зале УНОВІСа, ці ў зале Казіміра Малевіча. Зробім факсімільную копію гэтай кнігі. І зробім электронны выгляд гэтай кнігі, каб людзі маглі скарыстацца нашымі планшэтамі, інфакіёскамі і пачытаць тое, што пісаў Малевіч 100 год таму.