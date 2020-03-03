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Александр Лукашенко: фестиваль, который носит имя Владимира Спивакова, стал знаковым событием в жизни нашей страны

03 марта 2020 07:47
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Новости Беларуси. Торжественное открытие VI международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» состоится вечером 3 марта на сцене Большого театра Беларуси. Приветствие участникам фестиваля направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: фестиваль, который носит имя Владимира Спивакова, стал знаковым событием в жизни нашей страны-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Получив постоянную прописку на гостеприимной белорусской земле, фестиваль, который носит имя прославленного маэстро, стал знаковым событием в жизни нашей страны. Неизменными остаются духовные ценности музыкального проекта, высочайшее профессиональное мастерство его участников, популяризация лучших образцов классической культуры, поддержка молодых дарований.

Александр Лукашенко: фестиваль, который носит имя Владимира Спивакова, стал знаковым событием в жизни нашей страны-4

Уже вечером концерт дадут «Виртуозы Москвы», государственный академический камерный оркестр под руководством его создателя и главного дирижера Владимира Спивакова. На протяжение недели Минск и другие белорусские города окунутся в атмосферу музыкального форума, полюбившегося в Европе.

Александр Лукашенко: фестиваль, который носит имя Владимира Спивакова, стал знаковым событием в жизни нашей страны-7

# Музыка # Культура # Александр Лукашенко # Владимир Спиваков # Фотофакт

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