Александр Лукашенко: фестиваль, который носит имя Владимира Спивакова, стал знаковым событием в жизни нашей страны

Новости Беларуси. Торжественное открытие VI международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» состоится вечером 3 марта на сцене Большого театра Беларуси. Приветствие участникам фестиваля направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Получив постоянную прописку на гостеприимной белорусской земле, фестиваль, который носит имя прославленного маэстро, стал знаковым событием в жизни нашей страны. Неизменными остаются духовные ценности музыкального проекта, высочайшее профессиональное мастерство его участников, популяризация лучших образцов классической культуры, поддержка молодых дарований.