Александр Лукашенко: фестиваль, который носит имя Владимира Спивакова, стал знаковым событием в жизни нашей страны
Новости Беларуси. Торжественное открытие VI международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» состоится вечером 3 марта на сцене Большого театра Беларуси. Приветствие участникам фестиваля направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Получив постоянную прописку на гостеприимной белорусской земле, фестиваль, который носит имя прославленного маэстро, стал знаковым событием в жизни нашей страны. Неизменными остаются духовные ценности музыкального проекта, высочайшее профессиональное мастерство его участников, популяризация лучших образцов классической культуры, поддержка молодых дарований.
Уже вечером концерт дадут «Виртуозы Москвы», государственный академический камерный оркестр под руководством его создателя и главного дирижера Владимира Спивакова. На протяжение недели Минск и другие белорусские города окунутся в атмосферу музыкального форума, полюбившегося в Европе.