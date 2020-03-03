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В Минске открывается международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»

03 марта 2020 06:48
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Новости Беларуси. Культурное событие, которого ждали с нетерпением меломаны не только нашей страны. Вечером 3 марта на сцене Большого театра Беларуси дают концерт «Виртуозы Москвы» – государственный академический камерный оркестр под руководством его создателя и главного дирижера Владимира Спивакова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открывается международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»-1

На протяжение недели столица и другие белорусские города окунутся в атмосферу музыкального форума, полюбившегося в Европе.

В Минске открывается международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»-4

Оркестр Спивакова отличает высокий профессионализм исполнения. В каждом выступлении «Виртуозам Москвы» удается не только взволновать публику, но и даже неподготовленному человеку подарить радость общения с музыкальными шедеврами.

В Минске открывается международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»-7

Программа 2020 года не станет исключением. Прозвучат произведения Боккерини, Моцарта, Пьяццоллы и многих других классических композиторов.

В Минске открывается международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»-10

# Музыка # Культура # Владимир Спиваков # Фотофакт

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