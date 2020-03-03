В Минске открывается международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»

Новости Беларуси. Культурное событие, которого ждали с нетерпением меломаны не только нашей страны. Вечером 3 марта на сцене Большого театра Беларуси дают концерт «Виртуозы Москвы» – государственный академический камерный оркестр под руководством его создателя и главного дирижера Владимира Спивакова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжение недели столица и другие белорусские города окунутся в атмосферу музыкального форума, полюбившегося в Европе.

Оркестр Спивакова отличает высокий профессионализм исполнения. В каждом выступлении «Виртуозам Москвы» удается не только взволновать публику, но и даже неподготовленному человеку подарить радость общения с музыкальными шедеврами.