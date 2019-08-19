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«Праздник возрождения стародавнего быта». Этнофестиваль «В гости к радимичам» прошёл в Чаусском районе – репортаж СТВ

19 августа 2019 18:46
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Новости Беларуси. Это путешествие может вернуть белорусов в еще более древние времена, когда на нашей земле жили радимичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их племя обосновалось на территории современного агрогородка Радомля Чаусского района.

Доказательство тому – останки древнего городища. 19 августа там проходил этнофест. Его гости смогли окунуться в быт наших предков. К примеру, добыть огонь, поработать с глиной и даже посетить капище Перуна.

На этнопразднике побывала и наш корреспондент Ирина Недобоева.

«Праздник возрождения стародавнего быта». Этнофестиваль «В гости к радимичам» прошёл в Чаусском районе – репортаж СТВ-1

Своеобразной туристической Меккой это место стало с 2007 года. Найденные во время раскопок артефакты открыли новую страницу истории. По мнению исследователей, именно Радомля и была столицей радимичей – предков современных белорусов.

Старинные обряды, хороводы и традиционные костюмы – здесь каждый мог найти себе занятие по вкусу. Особой популярностью пользовались мастер-классы. Каждый желающий имел возможность собственными руками сделать глиняный кувшинчик. Или соткать тот самый пояс радимичей на станке IX века.

Как прошел этнофестиваль – смотрите в видеоинформации.

«Праздник возрождения стародавнего быта». Этнофестиваль «В гости к радимичам» прошёл в Чаусском районе – репортаж СТВ-4

«Праздник возрождения стародавнего быта». Этнофестиваль «В гости к радимичам» прошёл в Чаусском районе – репортаж СТВ-6

«Праздник возрождения стародавнего быта». Этнофестиваль «В гости к радимичам» прошёл в Чаусском районе – репортаж СТВ-8

«Праздник возрождения стародавнего быта». Этнофестиваль «В гости к радимичам» прошёл в Чаусском районе – репортаж СТВ-10

«Праздник возрождения стародавнего быта». Этнофестиваль «В гости к радимичам» прошёл в Чаусском районе – репортаж СТВ-12

«Праздник возрождения стародавнего быта». Этнофестиваль «В гости к радимичам» прошёл в Чаусском районе – репортаж СТВ-14

«Праздник возрождения стародавнего быта». Этнофестиваль «В гости к радимичам» прошёл в Чаусском районе – репортаж СТВ-16

«Праздник возрождения стародавнего быта». Этнофестиваль «В гости к радимичам» прошёл в Чаусском районе – репортаж СТВ-18

«Праздник возрождения стародавнего быта». Этнофестиваль «В гости к радимичам» прошёл в Чаусском районе – репортаж СТВ-20

«Праздник возрождения стародавнего быта». Этнофестиваль «В гости к радимичам» прошёл в Чаусском районе – репортаж СТВ-22

«Праздник возрождения стародавнего быта». Этнофестиваль «В гости к радимичам» прошёл в Чаусском районе – репортаж СТВ-24

# Фестиваль # Культура # Ирина Недобоева # Фотофакт

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