«Праздник возрождения стародавнего быта». Этнофестиваль «В гости к радимичам» прошёл в Чаусском районе – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Это путешествие может вернуть белорусов в еще более древние времена, когда на нашей земле жили радимичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их племя обосновалось на территории современного агрогородка Радомля Чаусского района.

Доказательство тому – останки древнего городища. 19 августа там проходил этнофест. Его гости смогли окунуться в быт наших предков. К примеру, добыть огонь, поработать с глиной и даже посетить капище Перуна.