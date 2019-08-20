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«Этот конкурс учит восхищаться»: показываем, как дети готовятся к финалу «Жывой класiкі»

20 августа 2019 17:15
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Новости Беларуси. Юные чтецы, претенденты на победу в конкурсе «Жывая класiка», сейчас готовятся к финалу творческого состязания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Этот конкурс учит восхищаться»: показываем, как дети готовятся к финалу «Жывой класiкі»-1

Это совместный проект нашего телеканала и Министерства информации. Из 13 тысяч участников отобраны всего 15.

С юными дарованиями познакомилась корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.

«Этот конкурс учит восхищаться»: показываем, как дети готовятся к финалу «Жывой класiкі»-4

До финала конкурса «Жывая класiка» остаются считанные дни. В этом обратном отсчете Станислав Ткаченок из Могилева не теряет ни минуты. Поэтические репетиции у артиста Могилевской филармонии каждый день. В финале он намерен передать зрителю всю любовь к родному краю, и ждет такой же фидбэк.

«Этот конкурс учит восхищаться»: показываем, как дети готовятся к финалу «Жывой класiкі»-7

Станислав Ткачонок, финалист республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка»:
Бруснічным світанкам ахоплены ясныя высі. Ад сонца хаваюцца ў цемры лясной кажаны.

«Этот конкурс учит восхищаться»: показываем, как дети готовятся к финалу «Жывой класiкі»-10

Стихи белорусских классиков с четырех лет льются у Виолетты Будько как песня. В произведения вкладывает душу. Жесты, голос, мимика – каждая деталь подчеркивает образ.

«Этот конкурс учит восхищаться»: показываем, как дети готовятся к финалу «Жывой класiкі»-13

Виолетта Будько, финалистка республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка»:
У фінале «Жывой класiкі» я удзельнічаю ўжо трэці год. Для мяне гэта стала своеасаблівым хобі, і мне вельмі хочацца перамагчы.

«Этот конкурс учит восхищаться»: показываем, как дети готовятся к финалу «Жывой класiкі»-16

В родной Нестеровщине гордятся своей юной артисткой Марией Носко. Признаются: не раз оставляли огороды и переключались с сериалов на ее выступления. Все переживают и надеются, что именно их звездочке повезет.

«Этот конкурс учит восхищаться»: показываем, как дети готовятся к финалу «Жывой класiкі»-19

Мария Носко, финалистка республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика»:
Хочацца, канешне, заняць нейкае месца добрае. Хочацца, каб мяне там запамяталі.

«Этот конкурс учит восхищаться»: показываем, как дети готовятся к финалу «Жывой класiкі»-22

Валентина Носко, мама финалистки республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка»:
Не раз смотрели на телеканале «Столичное телевидение»  проект «Жывая класіка». Мария наша увлекается поэзией, чтением, и поэтому всегда мечтала попасть на этот проект. Мечта наконец-то девочки нашей сбылась, поэтому мы очень рады за нашу дочь. Будем всячески поддерживать.

Полина Пинчук уверена: в поэтической эстафете у нее явное преимущество, ведь стихотворение выбрала со спортивным эффектом.

«Этот конкурс учит восхищаться»: показываем, как дети готовятся к финалу «Жывой класiкі»-25

Полина Пинчук, финалистка республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка»:
Лісе ў нары не спіцца, не ляжыцца: надумала крылатай стаць Лісіца.

«Этот конкурс учит восхищаться»: показываем, как дети готовятся к финалу «Жывой класiкі»-28

Ольга Мартинкевич, преподаватель Петриковской гимназии:
Верш мы выбралі «Як Ліса вучылася лётаць». І мы верым: як Лесік, які быў сімвалам другіх Еўрапейскіх гульняў у нас у Беларусі, вобраз Лісы дапаможа нашай Паліне.

«Этот конкурс учит восхищаться»: показываем, как дети готовятся к финалу «Жывой класiкі»-31

В финал конкурса вышли 15 лучших. Наш телеканал запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка». Не ноту, а рифму поэтических произведений Купалы, Богдановича подхватили и декламируют звезды шоу-бизнеса и спорта.

Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка»

Творческий конкурс объединил всю Беларусь.

«Этот конкурс учит восхищаться»: показываем, как дети готовятся к финалу «Жывой класiкі»-34

Виктория Деркачова, мама финалиста республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка»:
Этот конкурс учит детей, взрослых любить родное слово, литературу, узнавать больше о классиках, восхищаться.

«Этот конкурс учит восхищаться»: показываем, как дети готовятся к финалу «Жывой класiкі»-37

Решающий поэтический поединок «Жывой класікі» пройдет в Слониме на Дне белорусской письменности 31 августа. Одним из организаторов выступает и наш телеканал. Телеверсия выйдет в эфир 1 сентября.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Станислав Ткачонок # Виолетта Будько # Мария Носко # Валентина Носко # Полина Пинчук # Ольга Мартинкевич # Фотофакт

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