«Этот конкурс учит восхищаться»: показываем, как дети готовятся к финалу «Жывой класiкі»

Новости Беларуси. Юные чтецы, претенденты на победу в конкурсе «Жывая класiка», сейчас готовятся к финалу творческого состязания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это совместный проект нашего телеканала и Министерства информации. Из 13 тысяч участников отобраны всего 15. С юными дарованиями познакомилась корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.

До финала конкурса «Жывая класiка» остаются считанные дни. В этом обратном отсчете Станислав Ткаченок из Могилева не теряет ни минуты. Поэтические репетиции у артиста Могилевской филармонии каждый день. В финале он намерен передать зрителю всю любовь к родному краю, и ждет такой же фидбэк.

Станислав Ткачонок, финалист республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка»:

Бруснічным світанкам ахоплены ясныя высі. Ад сонца хаваюцца ў цемры лясной кажаны.

Стихи белорусских классиков с четырех лет льются у Виолетты Будько как песня. В произведения вкладывает душу. Жесты, голос, мимика – каждая деталь подчеркивает образ.

Виолетта Будько, финалистка республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка»:

У фінале «Жывой класiкі» я удзельнічаю ўжо трэці год. Для мяне гэта стала своеасаблівым хобі, і мне вельмі хочацца перамагчы.

В родной Нестеровщине гордятся своей юной артисткой Марией Носко. Признаются: не раз оставляли огороды и переключались с сериалов на ее выступления. Все переживают и надеются, что именно их звездочке повезет.

Мария Носко, финалистка республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика»:

Хочацца, канешне, заняць нейкае месца добрае. Хочацца, каб мяне там запамяталі.

Валентина Носко, мама финалистки республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка»:

Не раз смотрели на телеканале «Столичное телевидение» проект «Жывая класіка». Мария наша увлекается поэзией, чтением, и поэтому всегда мечтала попасть на этот проект. Мечта наконец-то девочки нашей сбылась, поэтому мы очень рады за нашу дочь. Будем всячески поддерживать. Полина Пинчук уверена: в поэтической эстафете у нее явное преимущество, ведь стихотворение выбрала со спортивным эффектом.

Полина Пинчук, финалистка республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка»:

Лісе ў нары не спіцца, не ляжыцца: надумала крылатай стаць Лісіца.

Ольга Мартинкевич, преподаватель Петриковской гимназии:

Верш мы выбралі «Як Ліса вучылася лётаць». І мы верым: як Лесік, які быў сімвалам другіх Еўрапейскіх гульняў у нас у Беларусі, вобраз Лісы дапаможа нашай Паліне.

В финал конкурса вышли 15 лучших. Наш телеканал запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка». Не ноту, а рифму поэтических произведений Купалы, Богдановича подхватили и декламируют звезды шоу-бизнеса и спорта. Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка» Творческий конкурс объединил всю Беларусь.

Виктория Деркачова, мама финалиста республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка»:

Этот конкурс учит детей, взрослых любить родное слово, литературу, узнавать больше о классиках, восхищаться.