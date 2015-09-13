948-й День рождения Минска: рыцарские бои, награды «Минчанам года», гигантский флаг Беларуси, салют и полумарафон

Новости Беларуси. В минувшую субботу столица гуляла с размахом. Минск отметил 948-й День рождения. По традиции к празднику назвали имена обладателей почетного звания «Минчанин года», а у парка Победы собрались средневековые рыцари со всей Европы.

В каждом стремительном взгляде, отточенном движении, уверенном взмахе мечом история не одного столетия. Именно в таком ракурсе в этот раз увидели «Минск прошлого» организаторы фестиваля исторической реконструкции. Хронологию событий эпохи средневековья, военных действий 1812 года, Первой и Второй мировых по крупицам собирали силами 300 мастеров.

Александр Рак, организатор международного фестиваля исторической реконструкции «Мiнск старажытны»:

В этом году у нас впервые такая большая интерактивная анимационная площадка, на которой проходят различные мастер-классы: танцевальные, выступают уличные театры, показываются спектакли. Любой желающий может научиться стрелять из лука, метать копья.

Разделить радость минчан и удивить городскую публику приехали эстонские рыцари, литовские конные, латвийские пешие войска и польские лучники.

Адам Раджун, участник международного фестиваля исторической реконструкции «Мiнск старажытны» (Польша):

Нам очень приятно приехать в Минск, мы первый раз в Беларуси. Этот турнир очень хороший.

Вот это Минск вчерашний, исторический с конными турнирами, массовыми сражениями рыцарской элиты, невероятными шоу, мощной военной базой и войском. О том, какой была белорусская столица, написано немало, ведь история нашего города еще начинается от первого тысячелетия.

Но современные горожане видят любимую столицу совершенно в другом облике. Сегодня, в XXI веке, Минск – сердце Европы, крупный торговый, экономический, транспортный центр Республики Беларусь.

Счастливые голоса, приятная музыка в этот день раздавались из каждого уголка Минска. И неспроста – программа масштабная, на более чем 60 площадках города.

Правда, в этот день каждый район гулял по своему. В Партизанском настроились на спортивную волну. Во Фрунзенском – на семейную. В Центральном – на торжественную.

Здесь в канун большого торжества в Верхнем городе традиционно узами брака себя связали 10 пар из каждого района Минска.

Татьяна Малкова, ведущий редактор ГУ «Минскконцерт»:

Мы решили провести не совместно все девять пар, как раньше, а разделить их, провести каждую пару отдельно.

Эмоции молодожен в этот день хоть и косвенно, но все же разделил и мэр города.

Мария и Александр Лазаревы, молодожены:

Я всю жизнь о таком мечтала, не думала, что вообще такое возможно, что моя свадьба может пройти именно так. Это просто прекрасно.

О том, что мечты сбываются, эта молодая пара до момента росписи даже не могла подумать. А могли ли новоиспеченные молодожены Лазаревы поверить, что когда-нибудь Минск настолько вырастет. Ведь за последние 20 лет, и в этом признаются столичные старожилы, город кардинально преобразился.

Жительница Минска:

Минск стал выше, чище, светлее. Пожалуйста, открылся зал «Верхний город». Его же не было вообще здесь.

Пожилая, но очень современная дама из Саратова Лидия Прохоренко, хоть и не наблюдала, как кирпичик за кирпичиком выкладывали «настоящее нашего города», но с не меньшим восторгом восхищается красотой Минска. А чтобы каждый момент большого праздника заверить, что называется, документально, прямо из центра города Лидия Васильевна ведет видеоконференцию.

Лидия Прохоренко, жительница Саратова (Россия):

Замечательный город. Мне много говорили о Минске, что красиво, чисто. Я в этом удостоверилась, мне очень нравится здесь.

Отдать дань любимому городу решили и сами минчане. На Октябрьской площади впервые в истории столицы развернули гигантский государственный флаг весом в 300 килограммов. Параметры куда внушительнее: свыше четырех тысяч квадратных метров.

Михаил Милованов, директор ОАО «Минские телевизионные информационные сети»:

Он соткан усилиями тружеников нашей страны. В 92 городах и селах на протяжении этого года в рамках съемок телевизионного проекта «Спадчына» мы разворачивали флаг небольшой, но официальный, государственный, всегда на центральных площадях.

А творения нашего следующего героя, конечно, гораздо меньше в размерах сотканного специально для церемонии развертывания белорусского флага, но исторически не менее значимы. Шедевры этого молодого человека не раз украшали сцену оперного, уже стали постояльцами в большом банкетном зале Дворца Независимости, а совсем недавно его шедевр в буквально смысле открыл печальную историю концлагеря «Тростенец».

Из куска бронзы на входе мемориального комплекса скульптор Константин Костюченко воссоздал образы тех, кто погиб за родину, в своей десятиметровой работе «Врата памяти».

Константин Костюченко, скульптор, обладатель звания «Минчанин года»:

Обратная сторона была выполнена в виде двух страниц Библии с молитвами. В последствии было принято решение обратную сторону наполнить рельефами. Вторая часть, вторая сторона врат также была наполнена фигуративной пластикой.

После встречи со съемочной группой СТВ Константин отправится прямиком на сцену оперного за заслуженной наградой. Ведь еще молодому, но очень перспективному скульптору в канун Дня города присвоили почетное звание «Минчанин года» в области культуры.

В 2015 году звания «Минчанин года» удостоены сразу 13 представителей совершенно разных профессий. Это хирурги, педагоги, спортсмены, инженеры-конструкторы, а также управленцы.

Место встречи 13 уже почетных минчан выбрали неслучайно. Сегодня Национальный академический театр оперы и балета – культурная жемчужина Беларуси, на сцене которого зажигаются новые отечественные звезды и с удовольствием выступают уже состоявшиеся артисты.

Торжественность момента в День города подчеркнул и традиционный салют. Залпы разноцветного фейерверка взмыли ввысь ровно в 22.00 у стелы «Минск – город герой».

Но череда праздничных мероприятий не заканчивается. Уже 13 сентября утром вся столица настроилась на спортивную волну. В числе атлетов – и команда телеканала СТВ.

Дистанция в 21 километр, более 16 тысяч участников, в распоряжении – главные магистрали города: проспекты Победителей и Независимости.

Впечатление от этого полумарафона не подпортила даже пасмурная погода.

Елена Тиханович и Ирина Ромбальская, ведущие СТВ:

Мы решили бежать командой. Если Лена останавливалась, я останавливалась. Мы друг друга поддерживали, потому что мы команда.

Свой следующий День рожденья столица отметит с не меньшим размахом, но детали будущего торжества пока останутся за кадром, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.