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Театральный фестиваль «Белая Вежа». Какие сюрпризы ожидают на юбилейном, 20-ом фестивале?

15 сентября 2015 07:29
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Театральный фестиваль «Белая Вежа» проходит  20 раз и это большое событие как для Бреста - культурной столицы Беларуси, - так и для всей Беларуси. Потому что на сегодняшний день это крупнейший международный театральный форум-фестиваль, на котором представлено самое большое количество зарубежных театров.

Год от года фестиваль расширяет географию участников. На нынешней «Белой Веже» будут представлены драматические, кукольные, музыкальные и пластические театры из 13 стран. Всего они покажут 22 спектакля.

Какие сюрпризы ожидают зрителей на фестивале рассказали гости студии -  театральный критик Людмила Громыко и Людмила Сидоркевич, заслуженная артистка Республики Беларусь, актриса Республиканского театра белорусской драматургии.

# Культура # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Театральный фестиваль «Белая Вежа» # Людмила Сидоркевич # Людмила Громыко

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