Театральный фестиваль «Белая Вежа». Какие сюрпризы ожидают на юбилейном, 20-ом фестивале?

Театральный фестиваль «Белая Вежа» проходит 20 раз и это большое событие как для Бреста - культурной столицы Беларуси, - так и для всей Беларуси. Потому что на сегодняшний день это крупнейший международный театральный форум-фестиваль, на котором представлено самое большое количество зарубежных театров.

Год от года фестиваль расширяет географию участников. На нынешней «Белой Веже» будут представлены драматические, кукольные, музыкальные и пластические театры из 13 стран. Всего они покажут 22 спектакля.

Какие сюрпризы ожидают зрителей на фестивале рассказали гости студии - театральный критик Людмила Громыко и Людмила Сидоркевич, заслуженная артистка Республики Беларусь, актриса Республиканского театра белорусской драматургии.