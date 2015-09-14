Праздник национального творчества «Здравневская палитра» проходит в Витебске

Новости Беларуси. Живопись из лоскутов. В Витебске проходит праздник национального творчества «Здравневская палитра». На протяжении месяца мастера из разных уголков северного региона, а также Могилева и Минска будут демонстрировать свои работы. Это ковры, гобелены, картины, костюмы, игрушки.

Все экспонаты пропитаны национальным колоритом и, вместе с тем, щедро сдобрены современными элементами. Фактически ремесленники дарят вторую жизнь отслужившим вещам. Новые изделия зачастую принимают весьма неординарные формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Лисовская, преподаватель Витебского государственного колледжа культуры и искусств:

Разная цветовая гамма. И куклы получили свое название. Это «Березовая песня». Она зелененькая, как весенняя березка. Это «Земляничная песня». Когда появляется на поляне земляничка. «Брусничная песня» и «Васильковая песня».

Денис Юрчак, кандидат исторических наук:

Сёння тут прадстаўлены самыя розныя тэхнікі, але, тым не менш, амаль ва ўсіх работах бачна, што прысутнічае нацыянальны каларыт. Усё роўна не забываюць нашыя традыцыі, не забываюць нацыянальны арнамент, які прысутнічае тут. Не забываюць традыцыйныя беларускія матэрыялы. Той жа лён. І, канешне, не забываюць прыгажосць нашай прыроды, нашу гісторыю. І ўсё тое, чым у прынцыпе беларусы могуць ганарыцца.

Продлится выставки в центре народного творчества, областном краеведческом музее и музее-усадьбе Ильи Репина вплоть до 11 октября. Организаторы обещают не только демонстрировать сами изделия, но и помочь всем желающим освоить старую, но отнюдь не забытую технику шитья.