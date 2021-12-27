Этот белорусский певец сделал предложение Бузовой. Узнали у него, что она ответила

Александр Меженный, СТВ: Сразу не про песню. Я смотрю на руку, нет кольца. Я так понимаю, что тема с Ольгой Бузовой прошла мимо тебя. Напомню, на одной из передач Дмитрий сделал предложение Ольге Бузовой. Это было серьезно или просто хайпануть?

Дмитрий Сивчик, певец:

Нет, это совершенно серьезно было. И то, что у меня нет кольца, означает, что я просто это не разглашаю. Не все так просто и быстро.

Александра Каштанова, СТВ:

Мы знаем, что вы уже начали покорять чарты и музыкальные олимпы. Какие треки появились у вас уже? Что в будущем?

Дмитрий Сивчик:

Мой главный хит «Кубики-рубики», сейчас он набирает популярность. Недавно я выпустил клип на эту песню. А дальше будут новые песни, которые я уже написал. В следующем году будет много хитов и классных песен.

Александр Меженный:

Я так понимаю, основной ориентир на молодую аудиторию, неужели они в курсе, что такое кубик Рубика. Может, еще можно про тамагочи спеть.

Дмитрий Сивчик:

Кстати, в основном у меня детская аудитория, это 6-10 лет. Они в курсе. Можно считать, это их любимая игрушка.