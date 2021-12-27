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Этот белорусский певец сделал предложение Бузовой. Узнали у него, что она ответила

27 декабря 2021 09:46
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь гость, который пришел с музыкальным подарком – Дмитрий Сивчик, белорусский певец.

Александр Меженный, СТВ:
Сразу не про песню. Я смотрю на руку, нет кольца. Я так понимаю, что тема с Ольгой Бузовой прошла мимо тебя. Напомню, на одной из передач Дмитрий сделал предложение Ольге Бузовой. Это было серьезно или просто хайпануть?

Этот белорусский певец сделал предложение Бузовой. Узнали у него, что она ответила-1

Дмитрий Сивчик, певец:
Нет, это совершенно серьезно было. И то, что у меня нет кольца, означает, что я просто это не разглашаю. Не все так просто и быстро.

Александра Каштанова, СТВ:
Мы знаем, что вы уже начали покорять чарты и музыкальные олимпы. Какие треки появились у вас уже? Что в будущем?

Дмитрий Сивчик:
Мой главный хит «Кубики-рубики», сейчас он набирает популярность. Недавно я выпустил клип на эту песню. А дальше будут новые песни, которые я уже написал. В следующем году будет много хитов и классных песен.

Александр Меженный:
Я так понимаю, основной ориентир на молодую аудиторию, неужели они в курсе, что такое кубик Рубика. Может, еще можно про тамагочи спеть.

Дмитрий Сивчик:
Кстати, в основном у меня детская аудитория, это 6-10 лет. Они в курсе. Можно считать, это их любимая игрушка.

Этот белорусский певец сделал предложение Бузовой. Узнали у него, что она ответила-4

Александра Каштанова:
За сколько минут вы можете собрать кубик Рубика?

Дмитрий Сивчик:
Не быстро, но соберу. Может, минуты 3, а может, и больше.

Этот белорусский певец сделал предложение Бузовой. Узнали у него, что она ответила-7

Александр Меженный:
Я умею собирать одну сторону. Как в детстве научился, так у меня и получается. Как-то я не дружен с этим. С другой стороны, всегда должна быть загадка. Какие еще варианты композиций в ближайшее время? Чего ожидать? Для чего идем на этот олимп? Чтобы стать на одну площадку с Ольгой Бузовой?

Дмитрий Сивчик:
Могу закинуть удочку, ближайший трек у меня будет называться «Тили-тесто».

Александр Меженный:
То есть песня, как тебе отказала.

Этот белорусский певец сделал предложение Бузовой. Узнали у него, что она ответила-10

Дмитрий Сивчик:
А с чего вы взяли, что она отказала? Не понимаю.

Александр Меженный:
В общем, интрига есть. Какие планы на Новый год?

Дмитрий Сивчик:
Я думаю, что скорее всего проведу с семьей, потому что в повседневной жизни часто работаем, снимаем. А Новый год – такой праздник, что лучше его провести с близкими.

Александра Каштанова:
А что в Новом году? Есть какие-то наметки?

Этот белорусский певец сделал предложение Бузовой. Узнали у него, что она ответила-13

Дмитрий Сивчик:
Будет много крутых треков, я только начал. Будет трек «До-Ре-Ми». Треки, где простая ассоциация. Я понял, что надо делать хиты. Предметы, фразы, которые все знают, почему бы из них не делать хиты.

# Белорусская музыка # Культура # Дмитрий Сивчик # Ольга Бузова # Александр Меженный # Александра Каштанова # Фотофакт

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