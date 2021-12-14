«Учился у очень известных людей, академиков». Как певец Леуш Любич стал знаменитым?

Новости Беларуси. Через тернии к звездам, пожалуй, эта фраза лучше всего описывает творческий путь нашего героя. Все началось еще в детстве, когда маленький Леуш стал петь в школьном хоре. Далее были роли солиста-вокалиста в хоре мальчиков городского Дома культуры Барановичей, чуть позже – народные ансамбли танца. В те времена творческие профессии не особо были в почете, родители Леуша к увлечению сына относились настороженно. И все же несмотря на это, юный артист не бросал увлечение. А когда пришла пора, поехал поступать в Минскую консерваторию, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Леуш Любич, певец, актер:

При поступлении в Минскую консерваторию не могли определить, кто же я: вокал академический или вокал эстрадный. Кто-то говорил академический, кто-то – эстрадный. Но всю жизнь я жил в творчестве. Даже будучи мальчишкой, 8-10 лет, я бегал за своим учителем. Слушал, как они поют, как музыканты работают. Окончив учебу, Леуш Любич вернулся в Россию, поехал по распределению в Астраханский драматический театр. После одного из спектаклей произошла судьбоносная встреча, которая открыла перед артистом новые горизонты. Леуш Любич:

Приехали критики из Питера, из Москвы. Подошел замечательный неординарный человечек, с голосом Карлсона, Геннадий Григорьевич Дадамян. Он говорит: «Леуш, не хотите попробовать себя в Москву? В ГИТИС?». Я говорю: «Вы что, ГИТИС, Москва». Говорит: «Нет, дорогой, вам открыта дорога, вперед, у вас большие возможности». Я говорю: «А почему бы и нет». И я попробовал. Учился у очень известных людей, академиков, которые преподавали многим звездам: Пугачевой, Вайкуле, Лещенко, Винокуру.

Леуш – выпускник ГИТИСа, лауреат всероссийских и международных конкурсов, актер, режиссер и топ-вокалист, обладающий уникальными вокальными и актерскими данными. Молодой человек громко заявил о себе во многих известных мюзиклах. Кроме того, талантливый белорус занял свое место в гильдии российских актеров. Снялся в известных фильмах и сериалах: «Раскаленная суббота», «Звезда эпохи», «Родственный обмен» и другие. Леуш Любич:

И потихонечку моя творческая жизнь в разных ипостасях раскручивается, идет. Молодой человек встречает прекрасную девушку, влюбляется, знакомится, общается, через время я женюсь. В 2000 году у нас рождается сын Никита. Вот так моя творческая жизнь продолжается дальше. Звездный путь артиста бывает суров и тернист. В жизни певца сложилось так, что на некоторое время ему пришлось оставить музыкальную карьеру и направить все силы на семью.

Леуш Любич:

Многие меня не понимали. Я делаю этот выбор, и я, конечно, выбираю детей. Понятно, когда артист уходит на определенное количество времени, его забывают. Это был путь очень сложный, тяжелый. Слава Богу, все решили мы, все сделали. И в 2016 году я продолжил свой творческий путь. В том же году Леуш был номинирован на Российскую национальную музыкальную премию как лучший артист с песней «Магия» в номинации «Песня года». Леуш Любич:

И вот 16-й год «Магия». И стали выпускать дальше песни. Потихонечку меня опять начали приглашать. Но, конечно, тут в Беларуси радиостанции меня поддержали.

Певец убежден, задача настоящего артиста – нести людям радость. А в тяжелые минуты его спасает осознание, что он не зря пришел в этот мир. Леуш Любич:

Потому что ты любишь это ремесло. Тебе хочется донести до людей это, поделиться своим ремеслом, своей душой, чувствами, эмоциями, состоянием. Я не могу сдаваться, я люблю свою профессию, зрителя. Я хочу к нему. Пускай там 500 тысяч, 300, 200, но они мои, они пришли меня послушать. И это здорово. Каждый творческий человек не представляет своей жизни без любимого ремесла. Сколько бы они ни творили, им всегда мало. Главное – в погоне за мечтой не растерять себя.