Шили наряды для всех участников бала-маскарада. Как известные Радзивиллы праздновали Рождество?

Новости Беларуси. Не только Пане Коханку любил знатно покутить. Другие Радзивиллы тоже с размахом отмечали Рождество. А Антоний Альбрехт судя по всему еще и тщательно планировал. Сегодня представить, как это было, можно в уютном кабинете князя. Обстановка, кстати, максимально аутентичная. Здесь можно увидеть сохранившуюся оригинальную радзивилловскую мебель 19 века, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Алла Никитенко, экскурсовод первой категории историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Нам доподлинно известно, что в 1930 году Антоний Альберт, который являлся 16-м ординатом несвижским, кстати, предпоследним уже, очень подошел к празднованию Рождества педантично. Возможно, даже сидя за этим столом и в этом кресле, он писал письма, необходимые для подготовки к Рождеству, в Варшаву. Потому что нам известно, что именно из Варшавы было заказано, например, зеленое сукно для пошива не одного десятка фраков для мужчин, участвующих в бале-маскараде, и также сукно, отрезы для платьев женщин, которые будут составлять им пару. Мужчины в Рождество 1930 года были наряжены в белые рубашки, черные брюки, зеленые сюртуки или фраки, можно даже правильнее сказать, которые были пошиты, в петлицах каждого мужчины была огромная хризантема. Для женщин помимо отрезов на платья были заказаны белые парики и жемчужные бусы.

Ну а в этом зале для гостей радзивилловских балов-маскародов накрывали пышные столы.

Алла Никитенко:

Гости находились здесь в маскарадных костюмах и здесь действительно стояла елка. Кстати, у нас есть фотография этого зала, и по ней можно понять, что это очень аутентичный зал, потому что здесь сохранились и панели на стенах, украшенные интарсией, светлой породой дерева по темному, рисунок которой практически не повторяется, здесь сохранились отопительные приборы, здесь балки радзивилловские на потолке, то есть это один из самых действительно аутентичных залов, который, кстати, является переходной галереей между дворцом и радзивилловской каменицей.

Яна Шипко, корреспондент:

Ну, а в этом уютном зале Радзивиллы собирались за столом своей семьей. О размахе княжеских застолий можно судить хотя бы потому, что блюда с кухни внизу через вот эти двери доставлялись при помощи специального подъемника: прообраза современного лифта.