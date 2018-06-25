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«Это сказка для детей и взрослых». Как мастер из Станьково создал уникальный кинетический театр

25 июня 2018 07:41
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Вероника Макаревич, корреспондент СТВ:  
«Усе так добра, калі добра, усе так ладна, калі лад, і гасцей у хаце поўна, калі ў хаце есць тэатр!». В руках мастера народного творчества Андрея Мартынюка любая сказка становится явью! 

«Это сказка для детей и взрослых». Как мастер из Станьково создал уникальный кинетический театр-1

В его руках дерево оживает! Андрей Мартынюк – член Белорусского союза мастеров и лауреат премии «Человек года Минщины – 2016» – из династии творцов. Его страсть – создание уникальных часов: сочетание механики и искусства!

«Это сказка для детей и взрослых». Как мастер из Станьково создал уникальный кинетический театр-4

А совсем недавно, получив грант от Президента Республики Беларусь, он смог воплотить самое масштабное в своей практике творение – кинетический театр «Балабуха». Теперь он – украшение Центра народного творчества в деревне Станьково Дзержинского района. 

«Это сказка для детей и взрослых». Как мастер из Станьково создал уникальный кинетический театр-7

Андрей Мартынюк, мастер народного творчества:
Мне очень хотелось подключить к своей работе других мастеров, в первую очередь, мастериц нашего центра. Поэтому возникла идея о создании театра, где куклы, оформление элементов будут делаться другими мастерами.

«Это сказка для детей и взрослых». Как мастер из Станьково создал уникальный кинетический театр-10

Почти год мастер готовил чертежи и расчеты для своего рукотворного чуда. Уникальный арт-объект создан из березы. На сценах театра представлены главные народные праздники страны в исполнении необычных «живых» кукол.

«Это сказка для детей и взрослых». Как мастер из Станьково создал уникальный кинетический театр-13

Андрей Мартынюк:
Первоначально не было задумки делать портретные куклы, должны были быть куклы, отражающие национальные праздники, а когда дошла очередь до ансамбля, то я решил, почему должны быть посторонние музыканты, когда есть у нас семейный ансамбль «Пилигримы», где играют моя жена и сын.

«Это сказка для детей и взрослых». Как мастер из Станьково создал уникальный кинетический театр-16

Все персонажи созданы мастерицами Дзержинского района и являются их прототипами! А это – сам Андрей Михайлович. В каждом движении героев живет душа автора, поэтому наблюдать за их волшебным танцем можно часами.

«Это сказка для детей и взрослых». Как мастер из Станьково создал уникальный кинетический театр-19

Андрей Мартынюк:
Здесь три привода механических: первый привод верхняя часть и девушка, которая прыгает, второй привод Коляды и ансамбль и третий привод  костер, Купала, хоровод и Дожинки.

«Это сказка для детей и взрослых». Как мастер из Станьково создал уникальный кинетический театр-22

Придумать название своему чудо-творению для мастера было непростой задачей. Прочитав от корки до корки белорусский этнографический словарь, он долго не мог найти то самое слово.

Андрей Мартынюк:
Я наткнулся на слово «балабуха», раньше не слышал в белорусском языке. Балабуха – это хлебобулочное изделие, аналог колобка в России. И по содержанию, и по смыслу – это тепло, уют, дом. 

«Это сказка для детей и взрослых». Как мастер из Станьково создал уникальный кинетический театр-25

Театр «Балабуха» стал чем-то особенным для каждого, кто прикоснулся к его созданию.

Алла Белякова, мастер народного творчества:
Это сказка, сказка для детей, для взрослых, это душа. Это то, где можно постоять, помолчать и в то же время насладиться. Поэтому большому ребёнку Андрею Михайловичу огромное спасибо за эту «Балабуху»! 

«Это сказка для детей и взрослых». Как мастер из Станьково создал уникальный кинетический театр-28

Большая мечта Андрея Мартынюка – создать музей деревянной механики с экспозицией хронометров разных столетий, где будут также представлены изобретения времен Леонардо да Винчи и викторианской эпохи. Найдется место в музее и для сказки: механике в стиле фэнтэзи. Любить творчество в себе и дарить людям радость созерцания – все это о нашем мастере.

«Это сказка для детей и взрослых». Как мастер из Станьково создал уникальный кинетический театр-31

# Театр # Культура # Вероника Макаревич # Андрей Мартынюк # Алла Белякова # Фотофакт # Культура Беларуси

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