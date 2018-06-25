«Это сказка для детей и взрослых». Как мастер из Станьково создал уникальный кинетический театр

Вероника Макаревич, корреспондент СТВ:

«Усе так добра, калі добра, усе так ладна, калі лад, і гасцей у хаце поўна, калі ў хаце есць тэатр!». В руках мастера народного творчества Андрея Мартынюка любая сказка становится явью!

В его руках дерево оживает! Андрей Мартынюк – член Белорусского союза мастеров и лауреат премии «Человек года Минщины – 2016» – из династии творцов. Его страсть – создание уникальных часов: сочетание механики и искусства!

А совсем недавно, получив грант от Президента Республики Беларусь, он смог воплотить самое масштабное в своей практике творение – кинетический театр «Балабуха». Теперь он – украшение Центра народного творчества в деревне Станьково Дзержинского района.

Андрей Мартынюк, мастер народного творчества:

Мне очень хотелось подключить к своей работе других мастеров, в первую очередь, мастериц нашего центра. Поэтому возникла идея о создании театра, где куклы, оформление элементов будут делаться другими мастерами.

Почти год мастер готовил чертежи и расчеты для своего рукотворного чуда. Уникальный арт-объект создан из березы. На сценах театра представлены главные народные праздники страны в исполнении необычных «живых» кукол.

Андрей Мартынюк:

Первоначально не было задумки делать портретные куклы, должны были быть куклы, отражающие национальные праздники, а когда дошла очередь до ансамбля, то я решил, почему должны быть посторонние музыканты, когда есть у нас семейный ансамбль «Пилигримы», где играют моя жена и сын.

Все персонажи созданы мастерицами Дзержинского района и являются их прототипами! А это – сам Андрей Михайлович. В каждом движении героев живет душа автора, поэтому наблюдать за их волшебным танцем можно часами.

Андрей Мартынюк:

Здесь три привода механических: первый привод – верхняя часть и девушка, которая прыгает, второй привод – Коляды и ансамбль и третий привод – костер, Купала, хоровод и Дожинки.

Придумать название своему чудо-творению для мастера было непростой задачей. Прочитав от корки до корки белорусский этнографический словарь, он долго не мог найти то самое слово. Андрей Мартынюк:

Я наткнулся на слово «балабуха», раньше не слышал в белорусском языке. Балабуха – это хлебобулочное изделие, аналог колобка в России. И по содержанию, и по смыслу – это тепло, уют, дом.

Театр «Балабуха» стал чем-то особенным для каждого, кто прикоснулся к его созданию. Алла Белякова, мастер народного творчества:

Это сказка, сказка для детей, для взрослых, это душа. Это то, где можно постоять, помолчать и в то же время насладиться. Поэтому большому ребёнку Андрею Михайловичу огромное спасибо за эту «Балабуху»!