Вспомнили об общих корнях: в Ветке прошёл международный форум дружбы народов Беларуси, России и Украины

Новости Беларуси. Дружба без границ. Жители приграничных областей Беларуси, России, Украины еще раз вспомнили об общих корнях. Традиционный форум народной дипломатии на этот раз принимала Ветка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город, основанный русскими старообрядцами на белорусской земле, столицей фестиваля стал впервые. В 2018 году тема форума созвучна главной теме года в Беларуси. Малая родина и любовь к ней во всем: от картин, книг и выставок до праздничного стола и музыкальных мотивов.

Участник форума:

В Год малой родины и так делается много проектов интересных. Например, бренд районов будет 29 июля. Я просто думаю, что нужно мобилизовать все свои творческие усилия и сделать этот год запоминающимся.