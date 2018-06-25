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Вспомнили об общих корнях: в Ветке прошёл международный форум дружбы народов Беларуси, России и Украины

25 июня 2018 07:06
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Новости Беларуси. Дружба без границ. Жители приграничных областей Беларуси, России, Украины еще раз вспомнили об общих корнях. Традиционный форум народной дипломатии на этот раз принимала Ветка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспомнили об общих корнях: в Ветке прошёл международный форум дружбы народов Беларуси, России и Украины-1

Город, основанный русскими старообрядцами на белорусской земле, столицей фестиваля стал впервые. В 2018 году тема форума созвучна главной теме года в Беларуси. Малая родина и любовь к ней во всем: от картин, книг и выставок до праздничного стола и музыкальных мотивов.

Вспомнили об общих корнях: в Ветке прошёл международный форум дружбы народов Беларуси, России и Украины-4

Вспомнили об общих корнях: в Ветке прошёл международный форум дружбы народов Беларуси, России и Украины-6

Участник форума:
В Год малой родины и так делается много проектов интересных. Например, бренд районов будет 29 июля. Я просто думаю, что нужно мобилизовать все свои творческие усилия и сделать этот год запоминающимся.

Вспомнили об общих корнях: в Ветке прошёл международный форум дружбы народов Беларуси, России и Украины-9

Вспомнили об общих корнях: в Ветке прошёл международный форум дружбы народов Беларуси, России и Украины-11

На протяжении почти полувека делегации трех стран ежегодно встречались на стыке государственных  границ у монумента «Дружбы», но в последние четыре года  праздник проходит в приграничных районных центрах. В этом году очередь принимать гостей выпала белорусской стороне.

Вспомнили об общих корнях: в Ветке прошёл международный форум дружбы народов Беларуси, России и Украины-14

Вспомнили об общих корнях: в Ветке прошёл международный форум дружбы народов Беларуси, России и Украины-16

Вспомнили об общих корнях: в Ветке прошёл международный форум дружбы народов Беларуси, России и Украины-18

# Международное сотрудничество # Культура # Фотофакт

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