Вспомнили об общих корнях: в Ветке прошёл международный форум дружбы народов Беларуси, России и Украины

Новости Беларуси. Дружба без границ. Жители приграничных областей Беларуси, России, Украины еще раз вспомнили об общих корнях. Традиционный форум народной дипломатии на этот раз принимала Ветка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дружба без границ. Жители приграничных областей Беларуси, России, Украины еще раз вспомнили об общих корнях. Традиционный форум народной дипломатии на этот раз принимала Ветка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город, основанный русскими старообрядцами на белорусской земле, столицей фестиваля стал впервые. В 2018 году тема форума созвучна главной теме года в Беларуси. Малая родина и любовь к ней во всем: от картин, книг и выставок до праздничного стола и музыкальных мотивов.
Участник форума:
В Год малой родины и так делается много проектов интересных. Например, бренд районов будет 29 июля. Я просто думаю, что нужно мобилизовать все свои творческие усилия и сделать этот год запоминающимся.
На протяжении почти полувека делегации трех стран ежегодно встречались на стыке государственных границ у монумента «Дружбы», но в последние четыре года праздник проходит в приграничных районных центрах. В этом году очередь принимать гостей выпала белорусской стороне.