Дмитрий Мезенцев: «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина – литературный подвиг

Новости Беларуси. В эти дни в Беларуси вспоминают творчество писателей Алеся Адамовича и Даниила Гранина. А именно их документальную хронику «Блокадная книга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 декабря в Доме Москвы в Минске 100-летию Гранина и 40-летию выхода этой работы посвятили конференцию. Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев отметил: «Блокадная книга» – литературный подвиг.

Создавалась она в конце 70-х по инициативе белорусского писателя Алеся Адамовича. Рассказы блокадников записывали на магнитофон. Судьбы 200 из них легли на четыре тысячи страниц.

Наталья Адамович, дочь Алеся Адамовича:

Калі ён пісаў «Блакадную кнігу» с Граніным, яны ў бальніцы, бывала, па чарзе ляжалі. Гэта зразумела. Выслухаць, нават гэтых бабуль хатынскіх, жанчын, ленінградскіх.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Действительно подвиг – собрать эти истории. Довести их до нашего поколения и передать в будущее, потому что историю изменять нельзя. И наша задача – сохранить ее в том виде, какая она есть.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвыйчайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Это для нас основание, чтобы еще раз, перечитывая в буквальном смысле «Блокадную книгу», осмыслить масштаб того подвига. Это для нас тоже наказ – не допускать переписывания истории, переосмысления роли солдата Великой Отечественной, освободившего Европу и мир от фашизма.

Наталья Карчевская, первый заместитель министра культуры Беларуси:

Алесь Адамович и Даниил Гранин открыли целое жанровое направление не только в литературе, но и во многом поспособствовали развитию фактически всех видов искусства. Это два писателя, которые являлись совестью своей эпохи.