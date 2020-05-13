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«Это электронный мемориал нашим героям». Создан веб-альбом об участниках ВОВ. Где смотреть и как дополнить

13 мая 2020 10:48
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В рамках масштабного проекта «Беларусь помнит» в этом году создан веб-альбом «Беларусь помнит родные лица Победы». Что он в себя включает и как принять участие, узнали в программе «Большой город»

Сергей Клишевич, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
На портале brsm.by есть специальный раздел «Беларусь помнит» и там есть подраздел «Беларусь помнит родные лица Победы». Это наш национальный альбом, который поддержал глава государства.

Сегодня он уже перешел в такую онлайн-версию. В прошлом году мы его насобирали, предлагали молодежи нашей поучаствовать. Сегодня каждый желающий может не просто ознакомиться с нашими героями, а поучаствовать и выслать своего родного героя для того, чтобы вот история этого родного прадедушки, прабабушки могла стать достоянием всех молодых ребят.

Посмотреть, изучить, участие в нем – это элемент гордости, что мой дед тоже воевал, у него тоже есть награды или тружеником тыла был, или тоже внес вклад в общую Победу, благодаря которой мы все имеем возможность сегодня в этом мире жить. Поэтому такая современная форма тоже останется в памяти, ведь сегодня время идет, а Интернет будет вечен, надеюсь. И то, что там мы размещаем, я думаю, останется навсегда в памяти. Любой желающий, наши потомки, я уверен, смогут открыть и посмотреть про своих прадедушек, прабабушек, когда уже, к сожалению, не будет кому о них рассказать, будет уже все записано с фотографиями. Это тоже такой определенный электронный, если можно так сказать, мемориал нашим героям, который мы сами белорусы, почему он национальный, простые люди создаем альбом своими руками.

«Это электронный мемориал нашим героям». Создан веб-альбом об участниках ВОВ. Где смотреть и как дополнить-1

Это не тот альбом, который посмотрели, полистали страницы, захлопнули и положили на полку. Это тот альбом, который можно пополнять практически бесконечно. Вы призываете молодежь продолжать присылать свои какие-то истории и пополнять этот альбом?

Сергей Клишевич:
Конечно, я думаю, что этот проект будет долгосрочным, не думаю, а знаю, что он будет долгосрочным, и на протяжении всего года можно туда присылать свои истории, свои фотографии. Он будет постоянно пополняться, и я уверен, действительно, когда-нибудь, возможно, мы соберем несколько миллионов историй. Сегодня это современно, модно, а самое главное – действенно и просто в реализации.  

# Великая Отечественная война # Культура # Сергей Клишевич # Фотофакт # БРСМ

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