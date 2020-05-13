«Это электронный мемориал нашим героям». Создан веб-альбом об участниках ВОВ. Где смотреть и как дополнить

В рамках масштабного проекта «Беларусь помнит» в этом году создан веб-альбом «Беларусь помнит родные лица Победы». Что он в себя включает и как принять участие, узнали в программе «Большой город».

Сергей Клишевич, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

На портале brsm.by есть специальный раздел «Беларусь помнит» и там есть подраздел «Беларусь помнит родные лица Победы». Это наш национальный альбом, который поддержал глава государства.

Сегодня он уже перешел в такую онлайн-версию. В прошлом году мы его насобирали, предлагали молодежи нашей поучаствовать. Сегодня каждый желающий может не просто ознакомиться с нашими героями, а поучаствовать и выслать своего родного героя для того, чтобы вот история этого родного прадедушки, прабабушки могла стать достоянием всех молодых ребят.

Посмотреть, изучить, участие в нем – это элемент гордости, что мой дед тоже воевал, у него тоже есть награды или тружеником тыла был, или тоже внес вклад в общую Победу, благодаря которой мы все имеем возможность сегодня в этом мире жить. Поэтому такая современная форма тоже останется в памяти, ведь сегодня время идет, а Интернет будет вечен, надеюсь. И то, что там мы размещаем, я думаю, останется навсегда в памяти. Любой желающий, наши потомки, я уверен, смогут открыть и посмотреть про своих прадедушек, прабабушек, когда уже, к сожалению, не будет кому о них рассказать, будет уже все записано с фотографиями. Это тоже такой определенный электронный, если можно так сказать, мемориал нашим героям, который мы сами белорусы, почему он национальный, простые люди создаем альбом своими руками.