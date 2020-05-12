Оперная певица: «На руке себе надавите сильно – будет синяк. А на связки надавите. А что такое 4 акта спектакля?»

История и настоящее Большого театра Беларуси – в серии документального цикла «Тайны Беларуси». «Когда я начал петь, оказывается, я уже отстал. Шёл шквал критики в мой адрес». Солисты Большого вспоминают о первом выходе на сцену Жизнь Большого театра и тех, кто в нем служит – это далеко не только овации публики. Травмы или потеря голоса – страшный сон большинства артистов. На восстановление зачастую уходят месяцы, а за это время даже признанному исполнителю могут найти замену. Вернуться на сцену – как восстать из пепла.

Наталья Руднева, народная артистка Беларуси, солистка Большого театра Беларуси (1981-2011 гг.):

Каждый раз выходишь и не знаешь: а вдруг это последний раз? Голос не прощает насилия над собой. Вот вы на руке себе надавите сильно – у вас будет синяк. А на связки надавите. А что такое 4 акта спектакля?

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, солистка Большого театра Беларуси:

И ты не можешь все спектакли один спеть. Ты месяц попоёшь, и потом год будешь молчать. Партии оперные написаны таким образом, что это на пределе человеческих возможностей.