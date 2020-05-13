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Учётные карточки с отпечатками пальцев и колодки военнопленных. Что ещё можно увидеть на выставке к 75-летию Победы

13 мая 2020 09:26
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Национальная библиотека Беларуси подготовила масштабный выставочный проект «Великая Победа». Идея – сохранить память и глубинное осмысление событий того нелёгкого времени.  

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
На выставке, которая подготовлена нашей библиотекой совместно с архивом, с музеем Великой Отечественной войны, с музеем министерства обороны, мы постарались представить те музейные экспонаты, архивные экспонаты и документы из наших фондов, которые ранее не были выставлены либо малоизвестные.

Учётные карточки с отпечатками пальцев и колодки военнопленных. Что ещё можно увидеть на выставке к 75-летию Победы-1

Экспозиция включает монографии, энциклопедии, сборники архивных материалов, оригиналы и копии уникальных документов и другие печатные издания из фонда музея истории Великой Отечественной войны.

Учётные карточки с отпечатками пальцев и колодки военнопленных. Что ещё можно увидеть на выставке к 75-летию Победы-4

Ирина Василькович, заведующая галерейно-выставочным отделом Национальной библиотеки Беларуси:
400 тысяч человек было вывезено из Беларуси на принудительные работы в Германию, и в экспозиции мы показываем и учетные карточки с фотографией, с отпечатками пальцев, с годом рождения. Реальная нашивка, которая нашивалась на рукав угоняемых людей в Германию.

Учётные карточки с отпечатками пальцев и колодки военнопленных. Что ещё можно увидеть на выставке к 75-летию Победы-7

Киностудия «Беларусьфильм» тоже приняла участие в выставке. Специально для проекта предоставила повседневную одежду мирных жителей, партизан и подпольщиков, саму военную форму, а также культовые фильмы.

Учётные карточки с отпечатками пальцев и колодки военнопленных. Что ещё можно увидеть на выставке к 75-летию Победы-10

Ирина Василькович:
Документальные, художественные, мультипликационные фильмы киностудии «Беларусьфильм». Среди художественных – это «Третья ракета», «Сыновья уходят в бой», «Часы остановились в полночь». Среди документальных – это фильм «Хатынь», «Беларусь. 4 года войны». Мультипликационный фильм по мотивам рассказа Янки Мавра «Деревянная ложка».   

Учётные карточки с отпечатками пальцев и колодки военнопленных. Что ещё можно увидеть на выставке к 75-летию Победы-13

Погрузиться в ужасающую картину того времени помогут страшные атрибуты – личные вещи с мест расстрелов, кандалы, цепи, колодки военнопленных, печатные станки, на которых набирались те самые военные лозунги.

Учётные карточки с отпечатками пальцев и колодки военнопленных. Что ещё можно увидеть на выставке к 75-летию Победы-16

До дрожи пробирает и вид хирургических инструментов, на первых порах ими зашивали раны без анестезии, по живому.

Учётные карточки с отпечатками пальцев и колодки военнопленных. Что ещё можно увидеть на выставке к 75-летию Победы-19

Однако несмотря ни на что, бок о бок с войной шло творчество. Боевые песни и стихи придавали солдатам сил. Картины, рукописные журналы, которые создавались во время боевых операций и между ними – всё это можно увидеть в передвижной выставке «Лесная песня».

Учётные карточки с отпечатками пальцев и колодки военнопленных. Что ещё можно увидеть на выставке к 75-летию Победы-22

Ирина Василькович:
В экспозиции не зря представлен трофейный аккордеон, с помощью него поддерживалась сила духа наших бойцов.

Учётные карточки с отпечатками пальцев и колодки военнопленных. Что ещё можно увидеть на выставке к 75-летию Победы-25

Много воспоминаний есть, когда именно тихонько после боевых действий создавались и исполнялись песни, были песни и войны, и песни Победы. Здесь представлено и книжное издание, которое так и называется «Песни войны и песни Победы». Чем оно уникально? Вместе с текстом песни приводится история создания вот этого музыкального произведения.

Учётные карточки с отпечатками пальцев и колодки военнопленных. Что ещё можно увидеть на выставке к 75-летию Победы-28

В рамках выставки представлен и проект Национальной библиотеки «100 дней до Великой Победы. По страницам белорусских газет 1945 года», стартовавший ровно за 100 дней до Победы. Ознакомиться со множеством фрагментов выставки можно даже не выходя из дома, онлайн.

# Великая Отечественная война # Культура # Роман Мотульский # Ирина Василькович # Валерия Борисевич # Фотофакт # Выставки

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