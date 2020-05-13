Учётные карточки с отпечатками пальцев и колодки военнопленных. Что ещё можно увидеть на выставке к 75-летию Победы
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Национальная библиотека Беларуси подготовила масштабный выставочный проект «Великая Победа». Идея – сохранить память и глубинное осмысление событий того нелёгкого времени.
Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
На выставке, которая подготовлена нашей библиотекой совместно с архивом, с музеем Великой Отечественной войны, с музеем министерства обороны, мы постарались представить те музейные экспонаты, архивные экспонаты и документы из наших фондов, которые ранее не были выставлены либо малоизвестные.
Экспозиция включает монографии, энциклопедии, сборники архивных материалов, оригиналы и копии уникальных документов и другие печатные издания из фонда музея истории Великой Отечественной войны.
Ирина Василькович, заведующая галерейно-выставочным отделом Национальной библиотеки Беларуси:
400 тысяч человек было вывезено из Беларуси на принудительные работы в Германию, и в экспозиции мы показываем и учетные карточки с фотографией, с отпечатками пальцев, с годом рождения. Реальная нашивка, которая нашивалась на рукав угоняемых людей в Германию.
Киностудия «Беларусьфильм» тоже приняла участие в выставке. Специально для проекта предоставила повседневную одежду мирных жителей, партизан и подпольщиков, саму военную форму, а также культовые фильмы.
Ирина Василькович:
Документальные, художественные, мультипликационные фильмы киностудии «Беларусьфильм». Среди художественных – это «Третья ракета», «Сыновья уходят в бой», «Часы остановились в полночь». Среди документальных – это фильм «Хатынь», «Беларусь. 4 года войны». Мультипликационный фильм по мотивам рассказа Янки Мавра «Деревянная ложка».
Погрузиться в ужасающую картину того времени помогут страшные атрибуты – личные вещи с мест расстрелов, кандалы, цепи, колодки военнопленных, печатные станки, на которых набирались те самые военные лозунги.
До дрожи пробирает и вид хирургических инструментов, на первых порах ими зашивали раны без анестезии, по живому.
Однако несмотря ни на что, бок о бок с войной шло творчество. Боевые песни и стихи придавали солдатам сил. Картины, рукописные журналы, которые создавались во время боевых операций и между ними – всё это можно увидеть в передвижной выставке «Лесная песня».
Ирина Василькович:
В экспозиции не зря представлен трофейный аккордеон, с помощью него поддерживалась сила духа наших бойцов.
Много воспоминаний есть, когда именно тихонько после боевых действий создавались и исполнялись песни, были песни и войны, и песни Победы. Здесь представлено и книжное издание, которое так и называется «Песни войны и песни Победы». Чем оно уникально? Вместе с текстом песни приводится история создания вот этого музыкального произведения.
В рамках выставки представлен и проект Национальной библиотеки «100 дней до Великой Победы. По страницам белорусских газет 1945 года», стартовавший ровно за 100 дней до Победы. Ознакомиться со множеством фрагментов выставки можно даже не выходя из дома, онлайн.