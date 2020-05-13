Учётные карточки с отпечатками пальцев и колодки военнопленных. Что ещё можно увидеть на выставке к 75-летию Победы

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Национальная библиотека Беларуси подготовила масштабный выставочный проект «Великая Победа». Идея – сохранить память и глубинное осмысление событий того нелёгкого времени. Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

На выставке, которая подготовлена нашей библиотекой совместно с архивом, с музеем Великой Отечественной войны, с музеем министерства обороны, мы постарались представить те музейные экспонаты, архивные экспонаты и документы из наших фондов, которые ранее не были выставлены либо малоизвестные.

Экспозиция включает монографии, энциклопедии, сборники архивных материалов, оригиналы и копии уникальных документов и другие печатные издания из фонда музея истории Великой Отечественной войны.

Ирина Василькович, заведующая галерейно-выставочным отделом Национальной библиотеки Беларуси:

400 тысяч человек было вывезено из Беларуси на принудительные работы в Германию, и в экспозиции мы показываем и учетные карточки с фотографией, с отпечатками пальцев, с годом рождения. Реальная нашивка, которая нашивалась на рукав угоняемых людей в Германию.

Киностудия «Беларусьфильм» тоже приняла участие в выставке. Специально для проекта предоставила повседневную одежду мирных жителей, партизан и подпольщиков, саму военную форму, а также культовые фильмы.

Ирина Василькович:

Документальные, художественные, мультипликационные фильмы киностудии «Беларусьфильм». Среди художественных – это «Третья ракета», «Сыновья уходят в бой», «Часы остановились в полночь». Среди документальных – это фильм «Хатынь», «Беларусь. 4 года войны». Мультипликационный фильм по мотивам рассказа Янки Мавра «Деревянная ложка».

Погрузиться в ужасающую картину того времени помогут страшные атрибуты – личные вещи с мест расстрелов, кандалы, цепи, колодки военнопленных, печатные станки, на которых набирались те самые военные лозунги.

До дрожи пробирает и вид хирургических инструментов, на первых порах ими зашивали раны без анестезии, по живому.

Однако несмотря ни на что, бок о бок с войной шло творчество. Боевые песни и стихи придавали солдатам сил. Картины, рукописные журналы, которые создавались во время боевых операций и между ними – всё это можно увидеть в передвижной выставке «Лесная песня».

Ирина Василькович:

В экспозиции не зря представлен трофейный аккордеон, с помощью него поддерживалась сила духа наших бойцов.

Много воспоминаний есть, когда именно тихонько после боевых действий создавались и исполнялись песни, были песни и войны, и песни Победы. Здесь представлено и книжное издание, которое так и называется «Песни войны и песни Победы». Чем оно уникально? Вместе с текстом песни приводится история создания вот этого музыкального произведения.