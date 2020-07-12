Сами строили сцену и три недели вставали в пять утра. Как сотрудники туристической компании готовили «Паўлінку» ў Акопах»

Новости Беларуси. На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Литературный музей Янки Купалы, интерактивная театрализованная шоу-программа, ярмарка и настоящее белорусское угощение от героев спектакля.

Пока туристы продолжают изучать местность, мы решили время зря не терять и заглянули в кулуары самой масштабной постройки маршрута – сцены.

Мария Русакевич, менеджер туристической компании:

Главный инфоповод этого года – это коронавирус и карантин, на котором компания туристическая оказалась. И во время карантина мы возвели все то, что вы здесь видите. Здесь не было даже фундамента.

Узнать, как выглядел кабинет поэта, cоставить декорацию к пьесе. Интерактивная экскурсия в музее Янки Купалы

Сотрудники нашей компании, они же актеры, они же наш визовый отдел, водитель – они жили здесь на протяжении трех недель, может быть, даже больше.