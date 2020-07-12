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Сами строили сцену и три недели вставали в пять утра. Как сотрудники туристической компании готовили «Паўлінку» ў Акопах»

12 июля 2020 20:05
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Новости Беларуси. На неделе в Минске заработал новый совместный проект музея Янки Купалы и одной из туристических компаний Беларуси – «Паўлінка» ў Акопах», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Литературный музей Янки Купалы, интерактивная театрализованная шоу-программа, ярмарка и настоящее белорусское угощение от героев спектакля.

Сами строили сцену и три недели вставали в пять утра. Как сотрудники туристической компании готовили «Паўлінку» ў Акопах»-1

Проект «Паўлінка» ў Акопах»: зачем до представления угощают гостей

Пока туристы продолжают изучать местность, мы решили время зря не терять и заглянули в кулуары самой масштабной постройки маршрута – сцены.

Сами строили сцену и три недели вставали в пять утра. Как сотрудники туристической компании готовили «Паўлінку» ў Акопах»-4

Мария Русакевич, менеджер туристической компании:
Главный инфоповод этого года это коронавирус и карантин, на котором компания туристическая оказалась. И во время карантина мы возвели все то, что вы здесь видите. Здесь не было даже фундамента.

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Сотрудники нашей компании, они же актеры, они же наш визовый отдел, водитель – они жили здесь на протяжении трех недель, может быть, даже больше.

Сами строили сцену и три недели вставали в пять утра. Как сотрудники туристической компании готовили «Паўлінку» ў Акопах»-7

То есть день и ночь работали?
Да-да, они в 5 утра вставали каждый день.

# Театр # Культура # Мария Русакевич # Фотофакт

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