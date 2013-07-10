Элеонора Езерская о детстве, послевоенном времени и любимом городе Минске

Новости Минска. Современная улица Советская – это сохранившаяся часть старинной улицы Захарьевской, её начало. В 19 веке отсчёт домов вёлся от пересечения с улицей Новомосковской, нынешней Мясникова. По правой стороне сохранилась часть домов той эпохи. На углу двух улиц стояла церковь во имя Казанской иконы Божией Матери. Старинный храм пережил и революцию, и войну. Его разрушили, восстанавливая Минск заново. На прежней Захарьевской и яблоку негде было упасть: настолько плотно она была застроена.

Свои старинные очертания улица утратила в советский период. В 1919 году Захарьевская стала Советской. А в 20-е годы, расчищая место под строительство Дома правительства и будущей площади – символов новой эпохи, снесли старые кварталы домов. Поэтому сейчас здесь можно увидеть творения разных архитектурных стилей – печатей своего времени.

Элеонора Езерская разделила с Советской первые 20 лет своей жизни. На её глазах улица оживала после войны.

Элеонора Езерская:

Я родилась и выросла в этом городе. Мой первый адрес – Советская, 14.

Сейчас это здание служит учебно-гостиничным комплексом БГУ. А в то время было жилым домом. Под час реконструкции его перекроили изнутри, и о прежней жизни, что кипела в этих стенах уже, кажется, ничего не напоминает. Но остались самые тёплые детские воспоминания.

Элеонора Езерская:

В 50-е годы прошлого века была какая-то особая эйфория в жизни. Победа, которая была совсем недавно, закончилась война, восстанавливался Минск. Жили все очень скромно. Мы, дети, перебегали с одного этажа на другой, с одной квартиры в другую, и везде нам были рады.

Жили одной дружной семьёй – белорусы, русские, украинцы, евреи. Победа была одна на всех, и этот старинный дом тоже.

Элеонора Езерская:

Напротив были развалины. А потом эти развалины превратились в первые аудитории восстановленного Педагогического института. А окна в окна был Минский дом моделей. Да, закончилась война, трудно все жили, но Дом моделей уже появился в нашей стране.

В последствии первое здание Педагогического института скроется за новым, уже университетским, корпусом. Навсегда исчезнут с Советской несколько домов – наследие былой Захарьевской.

В двух зданиях по улице Советской 17 и 19 в своё время были квартиры. И в одной из них жил известный дирижёр и композитор Григорий Ширма.

Элеонора Езерская:

Можно было встретить на этой улице его, Григория Романовича, такого благообразного, с бородкой.

Улица Советская полна неожиданностей. И сегодня каждый открывает её по-своему, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Элеонора Езерская:

Наверное, я тоже могу повторить за героями известного фильма, что «я родом из детства». Из своего, послевоенного детства, которое прошло на этой улице, Советской, в моём замечательном, любимом городе Минске.