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В Витебске развернулась ярмарка, где представлены иконы из полудрагоценных камней, волгоградские платки и тульские гармони

10 июля 2013 13:10
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Новости Беларуси. В Витебск продолжают прибывать гости «Славянского базара». 10 июля в городе открылась ярмарка, которая объединила более 40 белорусские и российские предприятий.

Есть здесь и уникальные художественные произведения: нижегородские иконы из полудрагоценных камней, покрытые сусальным золотом, красивые платки из Волгоградской области, тульские гармони, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгения Тришина, менеджер отдела продаж предприятия (Россия):
Данная гармонь называется «Кроха». Эта гармонь сувенирная. На данной гармони ручная роспись. Вся гармонь собирается вручную. На данном предприятии в основном работают женщины. Это женский труд.

# Культура # Фотофакт # Славянский базар в Витебске-2013 # Евгения Тришина

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