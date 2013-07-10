В Витебске развернулась ярмарка, где представлены иконы из полудрагоценных камней, волгоградские платки и тульские гармони

Новости Беларуси. В Витебск продолжают прибывать гости «Славянского базара». 10 июля в городе открылась ярмарка, которая объединила более 40 белорусские и российские предприятий.

Есть здесь и уникальные художественные произведения: нижегородские иконы из полудрагоценных камней, покрытые сусальным золотом, красивые платки из Волгоградской области, тульские гармони, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгения Тришина, менеджер отдела продаж предприятия (Россия):

Данная гармонь называется «Кроха». Эта гармонь сувенирная. На данной гармони ручная роспись. Вся гармонь собирается вручную. На данном предприятии в основном работают женщины. Это женский труд.