Праздник «Купалье» в Шкловском районе собрал более 60 тысяч гостей. Посетил его и Александр Лукашенко

Новости Беларуси. В Шкловском районе минувшей ночью отмечали праздник Купалье. Уже четвертый год подряд здесь разворачивается по-истине народный фестиваль «Александрия собирает друзей». В этот раз в живописном местечке на берегу Днепра расположились более 60 тысяч гостей. Все они приняли участие в красочных обрядах и веселых гуляниях.

По уже сложившейся традиции почетным гостем фестиваля стал президент. Именно Александр Лукашенко в свое время поддержал идею о проведении здесь самобытного фольклорного форума.

Папараць-кветка из соломы – композиция по всем канонам белорусских традиций. Плели ее неделю из хрупкого природного материала. Образ сказочного цветка – здесь всюду. Купальская тема и в оформлении, и в настроении. Атмосфера вдохновляет мастеров на новые шедевры.

Раиса Костюкова, методист Мстиславского районного дома ремесел:

Настроение сегодня, как и погода – солнечная, светлая. Все улыбаются, все дарят улыбки друг другу.

Эти народные забавы живут веками и, судя по интересу гостей, и сейчас весьма актуальны. На празднике представители старшего поколения и много молодежи. Уникальная возможность увидеть, что собой представляет сегодня белорусское Купалье.

Гости фестиваля:

Мы приехали из Орши. Я приехала с внуком, дочкой, с кумовьями. Мы тут первый раз. Нам очень нравится. Это такой чудесный праздник, никогда такого не видели.

Сам из Копыси, сейчас живу в Петербурге. Вот приехал на праздник. Очень даже впечатляет.

Мы с мужем 15 лет назад познакомились на Купалье, поэтому мы сегодня приехали сюда отметить эту дату.

Идея организовать в Шкловском районе фестиваль «Александрия собирает друзей» возникла неслучайно. Издревле все купальские мероприятия проходили на берегу Днепра. Его русло испокон веков служило колыбелью культуры многих славянских народов, а водная артерия была частью большого торгового пути «из варяг в греки». Здесь то и устраивали и ярмарки, и народные гуляния.

Анжелика Агурбаш, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я впервые на празднике «Александрия собирает друзей». Это потрясающий край, потрясающее место. Я просто любовалась красотами. Меня буквально поразил яблоневый сад невероятными размерами.

«Купалье» – это великолепно. Я думаю, белорусы как чтили, так и будут чтить свои традиции. Праздник «Купалье» – один из самых красивых, самых романтичных, самый гармоничный праздник, который больше всего подходит самой красивой стране на земле – Беларуси.

Пока артисты готовятся к грандиозному шоу, в кулуарах говорят: этот фестиваль – уникальная и весьма ценная возможность творческим людям презентовать себя, а всем, кто интересуется историей родной страны, – шанс узнать ее из первоисточника.

Наталья Андреева, художественный руководитель Мстиславского районного центра культуры и народного творчества:

Поражает то, что столько много людей, они заходят в каждый подворок, говорят столько теплых слов, так приветствуют нас, всех артистов. Это очень приятно, потому что есть для кого работать и отдавать свое искусство людям.

В народе Купалье называют праздником земляков. Александр Лукашенко в этот день приезжает на свою малую родину.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Эти дни особенны тем, что, я бы сказал, это неделя нашего славянства, нашего славянского духа. То, что нас объединяет. И символично то, что это начинается здесь, на берегу этого Днепра, и продолжиться через несколько дней в центре Европы, в нашем красивом, добром, самом славянском городе – Витебске – на «Славянском базаре». Это говорит о том, что мы, наверное, правильно решили, что в этот прекрасный праздничный день или дни, купаловские дни, мы собираемся здесь.

Это праздник называют праздником земляков. Здесь встречаются земляки и из Москвы, и из Питера, из Киева и Днепропетровска. Я уже не говорю о нашей родной Беларуси. Я тоже приезжаю сюда к вам, к своим землякам, на эту близкую, родную мне землю. И мне кажется, что каждый метр этой земли я когда-то прошел.

Я ждал вот этого дня, я знал, что я приеду на свою землю и здесь я себя чувствую хорошо. Вот что такое земля. Я это все клоню к тому, чтобы вы берегли тот уголок, где вы родились, где вы когда-то босиком пробежали по мягкой траве, где вы на санках или на лыжах бегали, катались, где вы учились. Где бы вы ни были. Я проехал весь мир, меня всегда тянуло на родную землю.

На сцене – центральное событие фэста – гала-концерт мастеров искусств, сообщили в программе .

В свое время Александр Лукашенко поддержал идею проводить здесь самобытный фольклорный фестиваль. Ради того, чтобы сохранять традиции, развивать небольшие населенные пункты и привлекать туристов. А получилось еще и объединять народы. И вот пример: на одной площадке – звезды белорусской, украинской и российской эстрады.

Александр Буйнов, народный артист Российской Федерации:

Покупайте только белорусский продукт, потому что я знаю, что этому качеству можно доверять. Значит это будет натурально. Поэтому сгущенку мы едим вашу. И все, что продается на рынках, в магазинах, специально написано «Белорусский продукт», это мы покупаем от вас.

И фестивали такие нужны, конечно. Я вам немножко в этом плане завидую.

Вера Брежнева, певица (Россия):

Я сегодня ехала по Беларуси, мы ехали в машине с самой Украины. Я чище и аккуратней страны просто не видела.

К полуночи праздничные гулянья подобрались еще ближе к Днепру. Недавно построенный мост, который соединяет не только два населенных пункта (Александрию и Копысь), но и две области (Могилевскую и Витебскую), стал центральной обзорной площадкой. Театрализованный обряд – Купальская ночь, костры у воды, хороводы, венки и феерия.