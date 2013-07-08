Новости Беларуси. Все цветы июля. Витебск готовится принять гостей и участников «Славянского базара». Международный форум искусств официально стартует в четверг, но город уже живет фестивалем. В северной белорусской столице ожидают более 4 тысяч артистов, журналистов и зрителей.

До открытия Славянского базара - всего пара дней. Но оценить все новшества главной фестивальной площадки жители и гости Витебска смогут уже завтра - во время концерта Елены Ваенги. 8 июля как раз завершается монтаж оборудования.

В этом году Летний амфитеатр празднует 25-летний юбилей. К столь торжественному событию и «наряд» для именинника подобрали соответствующий. Главный акцент – на светодиодные сетки и экраны. Их будет как никогда много.

Сергей Копцев, художник-технолог (Москва):

Постарались заложить больше возможностей, больше разнообразия. Это связано и с той графикой, которая будет на вот этих всех многочисленных экранах. Она в этом году специально готовилась практически под каждый номер. Мы постарались некую динамику заложить, чтобы появилась возможность трансформации сцены.

А вот сцена, где пройдет 11-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2013», к приезду юных дарований уже готова. Здесь вовсю проходят репетиции.

В предфестивальные дни Витебск оживает. Сюда приезжают тысячи туристов из Беларуси и из-за рубежа. План по реализации билетов уже выполнен на 100 процентов. Остались только вакантные места на открытие и закрытие фестиваля, а также «Рок-панораму» и сольные концерты Вили Токарева, Александра Малинина, Елены Ваенги.

С расселением именитых артистов, коих в этом году будет немало, проблем не возникает. Многие, к слову, заранее позаботились о жилье. Например, Надежда Бабкина по традиции остановится в центре Витебска. Каждый «Славянский базар» она заселяется в одну и ту же гостиницу, но всегда просит разные номера.

Анна Козырицкая, администратор гостиницы:

Этот номер, номер категории ЛЮКС, один из самых лучших в нашем отеле. В этом номере в этом году, предположительно, будет останавливаться Надежда Бабкина, а затем Вили Токарев.

Помимо концертов гостей фестиваля ожидает и много других культурных событий. Среди новинок - выставка павлопосадских шалей и моделей костюма «Букет Славянки». Это совместный белорусско-российский проект.

Завтра здесь, на улицах Суворова и Крылова, откроется выставка-ярмарка «Витебский вернисаж». Художники и дизайнеры со всех регионов Беларуси, а также Германии и России займут свои места. Уже подано более 130 заявок на участие. Но, как показывает практика, на улицы города выходят до 200 художников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.