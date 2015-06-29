Джазовые вечера в Ратуше и галерея под открытым небом. На лето Минск превратился в культурную площадку

Джазовые вечера в Ратуше и галерея под открытым небом. На лето Минск превращается в замечательную культурную площадку. Как приобщиться к прекрасному бесплатно?

Выставка произведений современного искусства на заборе парка Челюскинцев полюбилась минчанам. Этим летом зрители смогут окунуться в атмосферу Несвижского замка и насладиться его интерьерами.

От Вавилонских башен и старых ульев до единого переключателя и эффектной прищепки. Остров на Комсомольском озере в этом году превратился в удивительную культурную площадку. Экспозиция из многометровых пространственных объектов от известных белорусских художников покоряет с первого взгляда. Настоящий фейерверк идей и форм. Это большой формат не только с художественной, но и с технической точки зрения. Общий вес экспонатов превышает 20 тонн. Такой проект не только яркий калейдоскоп направлений современного искусства, но и возможность творческой реализации наших художников.

Четвертый раз на площади Якуба Коласа порадовала экспозиция проекта «Художник и город». На этот раз выставка посвящена творчеству выдающегося живописца, графика, иллюстратора, новатора - Николая Селещука. Он стал основателем этно-сюрреализма - уникального стиля искусства, который сочетает в себе достижения европейского сюрреализма с белорусскими этно-элементами, архетипами.

Николай Селещук:

Меня очаровывает волшебство самой реальности! Темы должны быть глобальными. А человека нужно воспринимать, как некую тайну. Верить в его силу духу и ответственность за все, что он оставляет на земле...

Выставки под открытым небом будут радовать минчан все лето. Уличный формат становится популярнее и убеждает, что современное искусство понятно не только искусствоведам, но и интересно широкой публике. И чем больше вдохновленных зрителей, тем праздничнее наш город.