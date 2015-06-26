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Белорусская неделя в Париже стартовала 24 июня: программа мероприятий

26 июня 2015 07:10
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Новости Франции. Французы познакомятся с нашей культурой. В Париже стартовала Белорусская неделя. Проходит она в преддверии Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 июня, зрители увидят выступление коллектива «Гродненская капелла» и шоу-балета «Феерия» из Минска. Представление посвящено 250-летию со дня рождения композитора Михаила Огинского, чей юбилей внесен в список памятных дат ЮНЕСКО. 

25 июня гимн Беларуси прозвучит неподалеку от Эйфелевой башни. Его исполнят представители белорусской диаспоры и друзья нашей республики во Франции. Кроме того, во французской столице пройдет памятный вечер и выставка, посвященные князю Петру Витгенштейну – одному из исторических владельцев Мирского замка.

26 июня Париж закружат хороводы. Праздник «Купалье» не обойдётся без обряда спускания на воду цветочных венков. Они поплывут по глади Сены.

# Культура # Беларусь-Франция

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