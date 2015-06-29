Новости Беларуси. Дни памяти классика белорусской литературы Янки Купалы начались в Минске. Они стартовали 28 июня святой мессой в архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии. А сегодня, 29 июня, днем на Военном кладбище Минска, где похоронен поэт, пройдут «Жальбіны» по Купале.

Праздник в честь народного поэта Беларуси, который традиционно проводит Государственный литературный музей Янки Купалы, продлится до 7 июля.

В этот день состоится музыкально-литературное обращение к творчеству песняра, а также церемония возложения цветов к памятнику поэта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.