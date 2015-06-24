В Витебске проходит международный пленэр под названием «Витебск — город Марка Шагала»

Новости Беларуси. Витебск глазами Шагала. Больше сотни юных художников из разных стран в эти дни изучают самые живописные уголки на Родине знаменитого авангардиста. Свои впечатления они перекладывают на холст. Творческий флеш-моб проходит в рамках международного пленэра под названием «Витебск — город Марка Шагала».

Ваня из Красноярского края впервые выехал на пленэр, хотя увлекается рисованием уже три года. Несмотря на то, что он любит оставаться наедине с природой, рисовать пейзажи его вдохновляет музыка.

Иван Кузнецов, участник международного пленэра (Россия):

Меня рок больше направляет на искусство, настраивает на это.

Пока одни заняты рисованием, другие с удовольствием следят за тем, как работают уже состоявшиеся художники. Феликс Гумен впервые за много лет предлагает ребятам нарисовать совместную картину.

А в это время гостьи из Казахстана рассказывают историю этого места не хуже экскурсовода.

Международный пленэр в Витебске проходит уже в 13-й раз. И многогранная история города художников каждый год не перестает вдохновлять участников и гостей.

Елена Карягина, педагог по изобразительному искусству (Казахстан):

Даже родители, которые с нами приехали, они не имеют отношения к искусству, они взяли бумагу, краски и вместе с нами и детьми стали рисовать. Поэтому это вдохновение, навеянное городом, людьми, оно заражает всех вокруг.

Алиса Ковалева, участница международного пленэра (Россия):

Я узнала, что в Витебске снимали художественный фильм про Марка Шагала. И когда приеду домой, обязательно его посмотрю. Мне интересно. Все-таки история.

К слову, пленэр — не просто повод насладиться белорусской природой и архитектурой. Это еще и конкурс.

Елена Поднебеснова, куратор пленэра:

Профессиональное жюри оценит работы ребят. Есть и Гран-при, и лауреаты различных степеней, и дипломанты. Я думаю, что без наград никто не останется.

На суд жюри все участники художественного форума представят по 2 работы. Одну домашнюю, вторую – нарисованную на севере Беларуси. Имена победителей творческого поединка назовут в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.