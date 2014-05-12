Династия Тульвинских руководит школьным цимбальным оркестром

Новости Минска. На сцене образцовый цимбальный оркестр «Першацвет» — лауреат первого фестиваля народного искусства «Беларусь — мая песня», неоднократный лауреат фестиваля народного творчества «Сузор’е», обладатель дипломов Международного фестиваля народной музыки «Звенят цимбалы и гармонь», а также победитель других музыкальных конкурсов. В составе «Першацвета» - ученики и преподаватели столичной школы № 13, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Руководит оркестром самый известный учитель 13-ой столичной школы Виктор Степанович Тульвинский. Он, как вчера, помнит тот день, когда устроился на работу в это учебное заведение. Вместе с ним в школу пришла – музыкальная слава!

Виктор Тульвинский, руководитель цимбального оркестра «Першацвет»:

Моя мечта была поработать именно на практике. Я работал в организации Минскконцерт. Организовывали фестивали, конкурсы, смотрели, как другие работают. А самому тоже хотелось, потому что музыкальное образование есть. И когда появилась возможность создать что-то своё, я тут же перешёл сюда, в 85 году, и до сих пор здесь остался. Потому что на самом деле нашёл то, что мне импонирует больше всего, что мне нравится. Это уже не моё хобби. Это – моя жизнь.

Рекламировать цимбальный оркестр среди школьников не приходится. Желающих стать членами его коллектива – много! 13 школа находится на окраине Минска, но, благодаря «Першацвету», сюда приходят учиться ребята из разных районов столицы.

Виктор Тульвинский, руководитель цимбального оркестра «Першацвет»:

Первый тот состав, который пришёл ко мне, оказался настолько талантлив! Их было так много! И все такие способные! И вот мы как-то ядро создали, пошли первые успехи. Но потом дети приходят – это уже коллектив знаменитый, уже со своим лицом. И все почитают за честь стать участником коллектива.

В нынешнем коллективе оркестра есть те, кто пришёл учиться к Виктору Степановичу Тульвинскому в самом начале творческого пути «Першацвета». Среди первых его учеников Елена Рогова и Дмитрий Корзун. После окончания школы они вернулись в неё в качестве преподавателей музыки.

Дмитрий Корзун, учитель по классу баяна. Елена Рогова, учитель по классу цимбал:

Это большая наша семья. Мы росли, выучились, отучились и вернулись сюда же в школу, здесь же и работаем. Теперь здесь уже наши ученики играют. Поэтому это – наша жизнь. Большая часть нашей жизни!

Рады в коллективе «Першацветов» и новым участникам. Наряду с мэтрами – те, кто только начинает свой музыкальный путь.

Иван Михалкович, ученик 7 «Б» класса:

Первый раз, когда я пришёл, было, конечно, страшно. Новый коллектив, почти ничего не знаешь. Потом начал развиваться, со всеми дружить. И начал понимать, что то, что я хожу в оркестр – это хорошо.

Варвара Упадышева, ученица 4 «Б» класса:

Я занимаюсь в оркестре первый год. Мне было страшно, что я пришла. Но я познакомилась с друзьями, и всё прошло хорошо. Учитель очень хороший и добрый.

Кроме «Першацвета» под руководством Виктора Степановича Тульвинского существует инструментальный коллектив «Вербица». В его составе – учителя столичной школы № 13.

В одном коллективе и в одной школе с Виктором Степановичем трудится его жена. Алла Викторовна Тульвинская пришла в 13 школу города Минска сразу после окончания музыкального училища. В 1980 году, на пять лет раньше своего супруга. И уже более 30 лет она работает на одном месте, в одном кабинете. Сегодня мы заглянули к ней, преподавателю по классу цимбал, на урок. Свои знания Алла Викторовна передаёт самой маленькой ученице.

Алла Тульвинская, преподаватель по классу цимбал:

У нас такой семейный тандем. Я думаю, что это очень хорошо. В наше время, такое сложное для творчества, но мы живём. Это наша жизнь. Мы очень рады и счастливы, что имеем такую возможность дарить искусство людям. Я считаю, что без этого никак в наше время.

Оказывается, кроме Виктора Степановича и Аллы Викторовны Тульвинских, сегодня в 13-й школе преподают музыку их дочь и зять. Татьяна Тульвинская учит ребят игре на фортепиано, а ее супруг – преподаёт по классу флейты. Целая семейная династия! Кроме этого здесь же учились внук, вторая дочь и второй зять Виктора Степановича и Аллы Викторовны. Зачастую Тульвинские выступают семейным ансамблем!