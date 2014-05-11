В Витебске открылась выставка «Великая Отечественная война в портретах ее участников»

Новости Беларуси. «Великая Отечественная война в портретах ее участников». Выставка под таким названием открылась в Витебске в канун Великой Победы. Здесь представлено около сотни работ, посвященных тем, кто сражался за мирное небо и светлое будущее своей Родины. Авторы работ как наши современники, так и художники-фронтовики.

Самая ранняя работа, портрет освободительницы Витебска, датируется 44 годом. Отдельное место в экспозиции отведено партизанской теме, и это неслучайно, ведь Витебщина в годы лихолетья стала настоящим партизанским краем.

Ольга Акуневич, заведующая Витебским Художественным музеем:

Здесь рядовые солдаты, здесь летчики, генералы. Здесь герои Советского союза. Например, Петр Максович Явич, наш витебский художник, ученик Пэна, сам участник Великой Отечественной войны. Он написал целую галерею портретов партизанских комбригов.

Посетители выставки — люди всех возрастов. С большим интересом сюда приходит и витебские школьники. Многие из них сразу вспоминают о своих бабушках и дедушкам, которые рассказывали внукам о войне, сообщили в прогамме Новости «24 часа» на СТВ.

Никита Чеховский:

Моего дедушку сначала поймали в концлагерь, но он оттуда сбежал. Потом его еще один раз поймали в концлагерь, а бабушка Маруся моя приехала в концлагерь и обменяла его на кольцо.

Алиса Сычик:

Бабушка, ей было 8 лет как и мне. Ее заставляли копать, ездить на телеге, запряженной лошадью за сеном.