Культурная программа в Минске. Чем удивит столица Беларуси во время ЧМ-2014?

Горячий лед! Захватывающая игра, переживания тренера, судьбоносные секунды и восхищение трибун. Ощутить всю силу хоккея, море адреналина и настоящий командный дух можно не только на столичных аренах, но и на новой выставке в Национальной библиотеке Беларуси.

Эффектные моменты встреч, галерея портретов наших сборных, яркие события и спортсмены, которые прославили нашу страну на экспозиции «Хоккей на высшем уровне!»

Выставку готовили совместно с ассоциацией «Федерация хоккея Республики Беларусь».

Александр Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

К примеру, состав нашей национальной сборной 2002 года один из сильнейших. Именно этот состав на Олимпийских играх в Солт-Лэйк-Сити в 2002 году в четвертьфинале победил сборную команды Швеции, одного из фаворитов. Это был фурор. Знакомые в Швеции сообщали, что в ночь после этой сенсационной победы половина Швеции залезла в Интернет и начала смотреть, что такое Беларусь.

Афиши, энциклопедии, календари с автографами легендарных игроков. Продолжением проекта «Хоккей на высшем уровне!» стала книжная экспозиция. Около 200 сот изданий о мировом, советском и белорусском спорте. Биография, пособия от профессионалов, «азбука хоккея».

В начале XX века в Российской империи хоккей называли бенди – по одноименному названию первых клюшек.

Александр Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

Например, одно из таких интересных изданий, вышедшее еще перед Первой мировой войной, в Санкт-Петербурге, представляет историю и теорию игры в хоккей. Причем хоккей на траве и на льду, который только пришел в Российскую империю. В книге можно найти большое количество рисунков, которые представляют варианты экипировки и схемы расстановки игроков.

Заглянем в «окно в большой город» и встретим «рассвет в солнечных бликах», побеседуем за чаем в объятиях родных улиц, станцуем с тенью в уютных двориках и послушаем блюз на железной крыше. Авангард и нонконформизм. В этих работах читается любовь к городу, философские размышления и позитивный взгляд на будущее.

Площадь Якуба Колоса вновь приютила искусство. Проект под открытым небом «Художник и город» уже радовал минчан творчеством Марка Шагала и Казимира Малевича.

На этот раз организаторы решили сделать героями как начинающих, так и известных графиков и живописцев, чтобы ярко представить туристам и горожанам современное белорусское искусство.

Все картины сопровождают надписи на белорусском, русском и английском языках. Часть станковых работ из музея изобразительного искусства трансформировали в плакатный вид. Остальные картины рисовали прямо под открытым небом в жанре стрит-арт, правда, на другом уровне.

Камилла Янушкевич, заведующая научно-экспозиционным отделом Музея современного изобразительного искусства:

Аляксандр Благіч у гэтай працы прапанаваў паказаць пераемнасць пакаленняў. У дадзеным выпадку гэта лісцікі дрэўца, якія ў дальнейшым, гледзячы на старажытную цудоўную архітэктуру Мінска, гэта ўсё ў сабе ўбіраюць і ў далейшым гэта ўсё будуць трансфармаваць таксама на новы ўзровень, як новыя людзі, адукаваныя, свабодныя, якія любяць свой Мінск і сваю краіну Беларусь.

Недалеко прописалась галерея исторических памятников архитектуры на заборе парка Челюскинцев. Здесь разместилась фотовыставка проекта «Спадчына Беларусі» Александра Алексеева и Олега Лукашевича.

Уже 10 лет авторы радуют уникальными снимками, а их альбомы есть в коллекции Папы Римского и королевы Великобритании.

Знаменитая открытка старого Минска. Перекресток Захарьевской и Энгельса, ныне выход из метро станции «Купаловская». Неспешно проезжает экипаж. Невероятную экспозицию к главному спортивному событию страны приготовил Музей истории города.

Под стук деревянных колес можно мысленно проехать в роскошной карете по вымощенным улочкам, отправиться на бричке на Троицкий базар и с лихвой прокатится на санях.

Выставку дополнили интерактивными зонами. В инфокиоске вы можете совершить путешествие по старому Минску, оказаться на Виленском вокзале и заглянуть в каретную мастерскую Лейбмана на Преображенской, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Интересно, что в городе и его окрестностях было довольно развито производство карет. Стоимость проезда и кодекс правил пассажиров в те времена вас наверняка впечатлит.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Например, если от Соборной площади поехать в сторону Виленского вокзала, то нужно было летом и зимой заплатить 20 копеек, а в период осень-весна стоило по 30 копеек. Или, например, в Новый год или на Пасху извозчик сам устанавливает себе цену, как договорится со своим пассажиром. Предусматривались правила, как должны были вести себя сами пассажиры. Например, запрещалось кричать на всю улицу и призывать извозчика. Нужно было прийти в нужный пункт и попросить свою очередь. Также здесь указано, кто ездил: это были дрожки (бричка без капюшона), городские сани, калымажки и простые сани.

Путешествие по Минску каретному мы продолжим в конце мая.

Вечера в Минске вновь стали джазовыми. Музыкально-развлекательная программа ожидает гостей и жителей столицы возле Дворца спорта, а также спешите заглянуть в новую культурную пешеходную зону – Верхний город удивит вас историческими спектаклями.