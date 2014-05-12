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Вернуться в СССР поможет выставка в Минске

12 мая 2014 14:10
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Новости Минска. Авоська, утюг на углях, план «пятилетки», а еще много запретов – приятного мало, но теперь эта эпоха вызывает особый трепет.

Миг, после которого к прошлому обращаешься с должным уважением и большим интересом. Сейчас серый советский период оценивают совсем по-другому. Это, без преувеличения, целая эпоха, у которой была и осталась своя символика, свой особый дух и величие.

Дмитрий Сурский, председатель Белорусского союза дизайнеров, куратор проекта:
Мы возвращаемся в это прошлое, может быть, немножко серое и будничное, но, тем не менее, оно все равно нас радует, потому что это часть нашей жизни, это часть наших эмоций – детских, юношеских. Я думаю, что сделать такой проект, особенно для нашего города, очень важно: Минск ведь не случайно называют заповедником соцреализма, в архитектуре, по крайней мере, и хотелось бы видеть больше таких экспозиций, и я даже не боюсь предложить сделать такой музей – советского быта и советской истории. Все эти предметы, весь этот антураж, он очень симпатичен и очень всегда радует людей, вызывает огромный интерес. Я думаю, что такой большой музей можно было бы сделать в Минске - это было бы таким мировым брендом.

Работы Маркса, Энгельса и Ленина, составление плана работы, догматические установки, социальные контакты, разделение на частную и общественную жизнь, «колхозницы», которые призывали советских граждан следовать нарисованным и «озвученным» ими на плакатах постулатам.

Пока Кеннеди и Хрущев мерились ракетами, советские романтики подслушивали запрещенные цензурой радиоволны и в тайне становились прогрессивными стилягами, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Владимир Тыманович, IT-специалист:
Вот 2 приемника интересных, этот особенно интересен тем приемник, что это был экспортный вариант – в нем были коротковолновые диапазоны, на которых в советские времена можно было слушать радио «Свободу», «Голос Америки», которое официально было запрещено слушать, которые глушили, что называется в Советские времена. Сейчас можно слушать все, а это уже – история, пусть люди узнают про нее.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Дмитрий Сурский # Владимир Тыманович

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